海外股票 ETF 買氣旺 00735、00920本月來受益人數增逾48%

AI題材熱度持續升溫，帶動海外股票ETF買氣快速增溫。根據集保結算所截至5月22日最新統計，海外股票ETF受益人數成長率前十名中，以AI與電力相關主題最受投資人青睞，其中，國泰臺韓科技（00735）、富邦ESG綠色電力（00920）5月以來受益人數成長率超過48%，顯示資金正積極流向科技與綠電成長題材。

近期AI伺服器、高效能運算（HPC）、半導體及雲端服務需求持續擴大，加上美國科技龍頭財報表現優於預期，重新點燃市場對科技股的投資信心，也同步帶動相關ETF人氣快速升溫。尤其在AI應用從訓練走向落地後，市場開始關注龐大算力背後的能源需求，讓綠電、儲能與電力基礎建設成為下一波受惠焦點。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，AI發展不只是半導體產業受惠，已進一步延伸至電力供應與能源轉型商機。隨著全球雲端服務商與AI算力供應商持續擴建資料中心，電力需求同步攀升，各國近年積極推動淨零碳排政策，也讓兼具減碳與供電效率優勢的綠電產業，成為市場資金布局重點。

此外，在SpaceX等指標企業IPO題材帶動下，市場對科技股後市信心持續升溫，也同步推升AI、半導體及大型科技權值股相關ETF人氣。富邦NASDAQ ETF經理人王辰方指出，在AI、高效能運算及半導體需求持續擴張下，科技龍頭企業獲利能見度仍高，透過聚焦NASDAQ-100科技龍頭的ETF，可望更有效率掌握全球科技產業成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。