00405A獲准成立 聚焦AI升級浪潮、主動布局台股下半年主升段

主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）已於5月25日獲主管機關核准成立，預計6月9日正式掛牌上市。面對AI應用加速擴散、科技產業進入新一輪成長循環，00405A成立後將透過SBM質化選股模型與SMART投資流程，從近2,000檔上市櫃、興櫃及創新板企業中，主動挖掘具中長期爆發力的潛力公司。

00405A經理人高晧欣表示，隨COMPUTEX展登場，全球科技大廠聚焦AI、機器人與高速運算等未來科技應用，市場資金也重新回流AI供應鏈。00405A成立後，將以AI產業升級受惠族群作為核心布局方向，除了半導體先進製程、AI伺服器與高速運算外，也看好散熱、PCB、電源管理、光通訊、被動元件與功率半導體等次產業商機，掌握AI需求外溢帶來的成長機會。

高晧欣指出，近期AI資料中心建置需求持續升溫，市場對AI Agent、邊緣AI與實體AI應用的關注快速提升，代表AI發展已從雲端算力進一步延伸至終端應用與產業落地。隨著ASIC、GB300及新世代AI平台陸續放量，相關供應鏈營運動能可望持續增強，台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位也更加明確。

此外，第1季半導體與科技供應鏈財報普遍優於市場預期，企業獲利展望持續上修，加上電子與部分傳產族群同步出現漲價題材，市場普遍看好台股下半年仍具基本面支撐。00405A成立後，將透過主動式ETF靈活調整持股與產業配置，掌握市場輪動節奏與新興趨勢機會。

富邦投信表示，主動式ETF能即時因應產業變化與資金流向，00405A將聚焦具成長潛力與產業競爭力的關鍵企業，透過主動選股策略，協助投資人掌握AI帶動下的台股新一波成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。