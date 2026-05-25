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台股43K新猷…兆豐00996A主動ETF價量齊揚 四驚奇揭秘主動布局心法

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受惠美伊和平協議現曙光、外資熱錢強勢回流激勵，台股25日收盤價來到43,644點，主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）持續刷新新高來到15.26元，成交量更是突破1.6萬張。00996A以靈活調配、精準卡位多頭急先鋒的策略奏效，亮眼的「價量齊揚」行情，成為這波台股上攻行情中備受矚目的投資焦點。

00996A投資團隊表示，目前市場資金高度往半導體先進製程與AI巨頭集中。主動兆豐台灣豐收ETF自掛牌以來，憑藉動態調整持股的優勢，精準在產業快速輪動中捕捉Alpha。兆豐投信指出，00996A的核心優勢在於「Alpha與Beta雙軌並進」，根據該ETF最新持股策略，目前聚焦於台灣最具國際競爭力的科技核心，前三大產業分別為電子零組件、半導體與電腦周邊，合計占比達78%；主要持股精準囊括台積電（2330）、臻鼎-KY（4958）、聯發科（2454）、台光電（2383）、國巨*（2327）等AI權值龍頭。

00996A投資團隊進一步分析，台股上周五寫下了罕見的「四驚奇」紀錄，顯示多頭動能強勁，包括指數與市值齊創紀錄，大盤收盤點位達42,267點與整體市值均改寫歷史新高；再者，電子類股指數衝上2,752點，創下歷史新猷；搭配台股市值超過新臺幣兆元的產業巨頭群起增加至18檔；最後，受惠外資強力回補，單日強力回補 761.3 億元，創下台股史上第四大買超紀錄。法人分析，台股已正式進入「主升段」行情，00996A由投資團隊依據市場動態與企業競爭力，進行每日即時的汰弱留強。在科技權值股穩軍心、中小股剽悍的熱絡行情中，能有效率地幫助投資人捕捉投資機會。

除了進攻犀利，主動兆豐台灣豐收ETF在防守端同樣展現出「靈活韌性」。兆豐投信提醒，雖然台股連拉兩根中長紅棒，但外資在台指期留倉的淨空單仍高達5.1萬口。對此，00996A在產品設計上特別結合了量化模型與期貨避險機制，一旦大盤在高檔面臨技術性修正或震盪，經理團隊可彈性運用期貨鎖住投資成果、降低淨值波動。展望後市，在COMPUTEX（台北國際電腦展）有可能即將再度引爆全球AI浪潮前夕，兼具「主動靈活選股」與「Alpha+Beta 雙軌並進」的00996A，是投資人多頭行情不缺席、震盪行情更從容的智選配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐 台股 Alpha

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