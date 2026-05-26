0050再衝百元！網嗨喊「一直分割一直爽」敲網二次分割

元大台灣50（0050）25日盤中再度站回100元大關，引爆PTT股板熱議。由於0050去年6月才完成「1拆4」分割，短短11個月又重新回到百元俱樂部，不少股民驚呼「根本漲太快」，甚至開始敲碗「二次分割」。

根據媒體報導，0050今日盤中最高來到100.9元，正式重返三位數價位。投資達人「清流君」也在社群發文直喊，「0050破100了！ALL IN就對了！什麼時候還要再分割？」消息傳到PTT後，立刻掀起一波「分割派」討論。許多網友認為，0050這次分割效果實在太成功，股價變便宜後，吸引大量散戶、學生與小資族進場，形成資金正循環。

PTT推文狂刷，「一直分割一直爽」、「元大找到致富密碼了：分割」、「再拆一次啦」、「拆到10元最佳解」、「台積電快分啦」。還有人笑稱，如果0050未來再拆，「30元一定被狂買」，而ETF被買爆後，又會回頭加碼成分股，等於形成「永動機」。

不少股民也點名006208，認為富邦台50如今陷入尷尬處境。過去006208曾被稱為「窮人版0050」，但因遲遲未跟進分割，目前一張價格已來到20多萬元，流動性與討論度都明顯被0050甩開。網友紛紛留言，「006208死不割真的看不懂」、「富邦是不是永遠慢一步」、「當年窮人版0050現在變有錢人版」。

此外，「整張迷思」也成為熱門話題。雖然理論上零股與整張價值相同，但許多投資人坦言，市場制度仍讓整張有優勢，包括可質押、流動性較高、交易方便等。有網友直言，「不是整張迷思，是零股權利真的比較少」、「不能當沖、不能質押，零股超不方便」。

也有人認為，現在0050人氣已不只是ETF，而是逐漸變成「台股信仰」。推文表示，「買有的沒的不如歐印0050」、「一年漲一倍，績效輸0050真的該檢討」。不過，也有部分人提醒，ETF分割本身不會改變資產價值，真正重要的仍是台股大盤與成分股表現。有網友吐槽，「白癡才因為分割就覺得變便宜」、「要看淨值，不是看股價」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。