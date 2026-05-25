配息回來了！換股貢獻資本利得 00940單月配息再見0.05元

元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐！根據元大投信25日第一階段公告，每受益權單位擬配發金額為0.05元，單月配息金額回到掛牌以來最高水準，以今日收盤價11.73元計算，單月配息殖利率為0.42%，實際配息公告日在6月5日，最後買進日為6月8日，股息將在7月1日發放。

00940將邁向成立來第12次除息，回顧過去12個月年化配息殖利率約5.33%，也是第五個月出現單月配息金額0.05元。且今日收盤價且刷新掛牌來新高。

00940追蹤指數「特選臺灣價值高息指數」上半年成分股定期審核調整已在5月19日收盤起逐日生效。新增股：英業達、建準、亞翔、帆宣、元太、台灣大、神達、祥碩、凱基金、台新新光金；刪除股：金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。

00940調整持股後，科技股比重調升，主要加入評價相對合理的AI概念股，並維持產業多元分散特性，持續於各產業中尋找具備現金流充裕、獲利穩健高股息企業。

法人分析，00940本次指數調整後，提升科技股比重，如受惠台積電等半導體巨頭持續擴大資本支出，訂單與營收同步攀升的AI 基建廠務股的亞翔與帆宣；因輝達（NVIDIA）等客戶的AI伺服器放量，拉動營運動能系統代工廠英業達與神達等，將有利其未來股價表現。

同時觀察本次刪除股中不少於00940持有期間呈現顯著正報酬，如矽格持有期間上漲約190%，啟碁上漲約120%，將為00940帶來已實現資本利得，隨著基金淨值回升，未來基金帳上的資本利得將有機會成為配息來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。