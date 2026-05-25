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AI的盡頭是電力？網推009819包辦算力與基建題材…熱議：是否被市場低估了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股24日早盤受美國總統川普暫緩攻擊伊朗消息激勵，開盤收復33000點大關，隨後湧現解套賣壓，指數翻黑至32434.54點，盤中高低點震盪達926.92點。中央社記者王騰毅攝 115年3月24日 中央通訊社
台股24日早盤受美國總統川普暫緩攻擊伊朗消息激勵，開盤收復33000點大關，隨後湧現解套賣壓，指數翻黑至32434.54點，盤中高低點震盪達926.92點。中央社記者王騰毅攝 115年3月24日 中央通訊社

AI題材持續延燒，不只科技股受矚目，連帶「電力概念ETF」也成為討論焦點。有網友在PTT發文點名中信數據及電力（009819），認為這檔ETF結合AI算力、電力與基建題材，甚至擁有台灣ETF中最高的博通權重，開始懷疑「是不是有點被市場低估了」。

原PO表示，009819剛上市時曾出現超過20%的溢價，近期熱度稍微降溫後，價格也回穩不少。他認為，相較純AI科技股已經噴出，電力與基建可能還在前期階段，如果AI未來真的進入大規模基建時代，資金有機會往相關產業靠攏。加上成分股還包含甲骨文、奇異維諾瓦等工業與能源企業，讓他覺得「題材好像更完整一點」。

支持派網友則認為，AI發展最終還是得回到電力需求，留言包括「老話一句 AI盡頭是電力」、「就是AI地基理論 長線會漲回去」、「不是有點 是嚴重低估了」、「破發補了不少張 遲早缺電 順序問題而已」，也有人認為「這支要等年底才會再噴 抱著等就對」。

不過，也有另一派認為009819題材太混雜，甚至不如直接買更純的電力ETF。有人直言「9805比較純吧 加了博通甲骨文 既要又要」、「博通甲骨文占了40% 這跟電力有啥鳥關係」、「這檔問題是出的時候已經噴完一輪了」、「不多的現在抱這檔資金效率很差」，還有人點出「博通如果掉下去就完了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009819中信美國數據中心及電力 ETF

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