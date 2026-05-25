AI的盡頭是電力？網推009819包辦算力與基建題材…熱議：是否被市場低估了

AI題材持續延燒，不只科技股受矚目，連帶「電力概念ETF」也成為討論焦點。有網友在PTT發文點名中信數據及電力（009819），認為這檔ETF結合AI算力、電力與基建題材，甚至擁有台灣ETF中最高的博通權重，開始懷疑「是不是有點被市場低估了」。

原PO表示，009819剛上市時曾出現超過20%的溢價，近期熱度稍微降溫後，價格也回穩不少。他認為，相較純AI科技股已經噴出，電力與基建可能還在前期階段，如果AI未來真的進入大規模基建時代，資金有機會往相關產業靠攏。加上成分股還包含甲骨文、奇異維諾瓦等工業與能源企業，讓他覺得「題材好像更完整一點」。

支持派網友則認為，AI發展最終還是得回到電力需求，留言包括「老話一句 AI盡頭是電力」、「就是AI地基理論 長線會漲回去」、「不是有點 是嚴重低估了」、「破發補了不少張 遲早缺電 順序問題而已」，也有人認為「這支要等年底才會再噴 抱著等就對」。

不過，也有另一派認為009819題材太混雜，甚至不如直接買更純的電力ETF。有人直言「9805比較純吧 加了博通甲骨文 既要又要」、「博通甲骨文占了40% 這跟電力有啥鳥關係」、「這檔問題是出的時候已經噴完一輪了」、「不多的現在抱這檔資金效率很差」，還有人點出「博通如果掉下去就完了」。

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