00918單日3檔成分股強勢漲停！5月飆漲28.9%、多頭信心爆棚6月2日公布配息

護國神山台積電(2330)25日扭轉上周五ADR的低迷表現，引領台股25日再創歷史新高，加權指數大漲逾1300點帶動整體多頭信心。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，雖然AI一哥輝達(Nvidia)近期股價表現較為壓抑，但輝達第一季財報成績仍相當亮麗，激勵資金持續在AI主線上輪動。

包括被動元件、半導體成熟製程等族群皆延續近期的火熱表現，被動元件龍頭國巨(2327)、半導體二哥聯電(2303)今日皆出現大量漲停，其中國巨已連3漲停，5月以來股價已漲逾110%。

除了近期表現火熱的被動元件、半導體成熟製程族群外，郭修誠表示，今日盤面上值得注意的還有，作為PC終端品牌的宏碁(2353)，在記憶體供給有望擴增的預期下，股價率先反應其毛利未來仍有改善空間，刺激買盤資金點火，強勢漲停。

市場焦點先前集中在市值型ETF，但5月以來具有高息優勢的高股息ETF表現急起直追。

如大華優利高填息30(00918)今日就有包括國巨、聯電、宏碁等3檔成分股強勢漲停，5月以來上漲28.9%，表現更勝過台股加權指數的12.1%漲幅。除了報酬亮麗之外，00918即將於5月底評價，6月2日前將公告最新配息，值得關注。

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