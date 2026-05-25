00642U重挫5.8%！專家點名油價ETF恐「腳麻跑不掉」

臉書粉專「不敗教主-陳重銘」今日指出，00642U（元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金）開盤就出現重挫5.8%的情況，提醒投資人若想操作油價相關商品，並不建議使用00642U，因為台灣與美國市場存在時差，美國市場收盤後，台灣才會反映價格變動，因此當行情出現大幅下跌時，投資人往往無法即時反應，容易出現「腳麻跑不掉」的情況，承受較大的價格波動風險。

陳重銘進一步指出，台灣投資環境還存在另一個限制，即連假制度會影響交易即時性。在波動劇烈的油價市場中，若遇到休市或無法交易的時間區間，價格變動仍會持續發生，等到重新開盤時可能已出現明顯落差，使得風險更加放大。因此，在操作這類高波動商品時，需要特別留意市場連動與交易時間落差所帶來的影響。

陳重銘建議，若要參與油價相關投資，與其使用00642U，不如直接透過美股市場，例如透過複委託方式購買USO等商品，以降低時差與交易限制帶來的影響。陳重銘也提到，中東戰爭最終一定會結束，因此提醒投資人不要長期偏向單一方向操作，並強調這類商品波動劇烈，需謹慎評估風險，而非僅依短期行情判斷進出。

事實上，玩股王在過去曾分享，許多投資人看到原油價格上漲，就容易進場00642U，尤其在油價短期大幅上升時，更容易吸引追價。但這類商品本質是「波動放大器」，在進場前必須理解其結構與風險來源。

00642U並非直接持有原油，而是透過期貨合約追蹤油價，因此每月需要進行轉倉，而轉倉成本會逐漸影響長期報酬。此外，油價受國際消息、庫存數據與地緣政治影響劇烈波動，加上商品本身無漲跌幅限制，可能出現短時間內大幅漲跌，使投資人面臨較高風險。

雖然風險較高，但00642U仍有其便利性，例如不需開期貨帳戶即可參與油價行情，也避免保證金與強制平倉問題。同時操作方式與股票相同，降低入門門檻。該商品較適合短線操作，不適合長期持有，投資人需設定停利停損並嚴格控管風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。