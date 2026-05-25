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0050破百元！周冠男教授大讚「躺著廢賺贏85%的人」：不久後又要分割了嗎
台股加權指數今日終場暴漲1376.43點，收在43644.40點天價，帶動指標權值ETF元大台灣50（0050）今日收盤強勢站穩100.80元。
由於0050在2025年6月才剛完成「1拆4」的股票分割計畫，今日在收盤成功回歸三位數的「百元俱樂部」，實質還原價格已高達403.2元，這場歷史性的一刻也讓長期宣揚指數化投資的政大財經教授周冠男在臉書發文道賀，瞬間引爆長線股民熱烈迴響。
周冠男教授在臉書曬出0050站上百元大關的即時盤態圖，以幽默口吻寫下「躺著廢賺贏85%的人，省下來的時間拿來陪伴家人、遊山玩水、讀書增智，不香嗎？」面對股價迅速收復百元關卡，周教授更在文中直呼「創新高，看來不久後又要分割了嗎？」
貼文一出隨即吸引數千名網友熱烈留言互動，高含金量的留言區更是幽默不斷...
有資深老股東歪樓反串「四年前買的100元0050終於解套了，其實是變成原來的四倍」；更有大批熱血股民紛紛高喊支持「割起來」、「期待第二次分割，大包裝又變小包裝了」；不過也有內行股民點破，0050破百元對長期投資人來說真正拉開差距的是紀律而非分割，並藉此敲碗富邦台50（006208）究竟何時才要跟進分割。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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