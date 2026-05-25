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假設0050無分割現股價應該多少？不只收盤攻上三位數…而是「403.2元」

聯合新聞網／ 綜合報導
將今日收盤價進行時空還原，未分割的原始價格實質上已高達403.2元，不僅象徵0050正式突破400元大關，也再次印證長期留在場內跟隨台灣頂尖企業市值成長的指數化投資威力。記者余承翰／攝影
將今日收盤價進行時空還原，未分割的原始價格實質上已高達403.2元，不僅象徵0050正式突破400元大關，也再次印證長期留在場內跟隨台灣頂尖企業市值成長的指數化投資威力。記者余承翰／攝影

台股加權指數今日收盤展現萬馬奔騰的多頭氣勢，終場暴漲1376.43點，以接近全天最高點的43644.40點作收，大漲3.26%，全天成交金額更高達13013.25億元。

在加權指數寫下歷史性狂飆的強勁帶動下，元大台灣50（0050）股價同步越走高，終場強勢收在100.80元，大漲3.50元，單日漲幅達3.60%，單日成交量更瘋狂放大至12.3萬張，全天成交金額衝破124.20億元。

回顧0050的發展歷史，這檔台灣最老牌、規模最大的ETF在2003年以每股36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股一路飆升，2025年初股價一度飆破200元大關。

元大投信為降低投資人入手門檻，於2025年6月18日正式實施0050分割計畫，採取「1拆4」的分割方式，將股價從分割前的188.65元調降為47.16元。

而在歷經將近一年的市場運行後，0050今日終於在台股暴漲千點的行情催化下，收盤成功在三位數站穩100.80元，分割後首度以「百元俱樂部」姿態傲視市場。

對於長期投資人而言，若將今日0050的最新收盤價進行時空還原，回推假設從未進行股票分割的原始價格，今日收盤價100.80元乘以4倍後，實質還原股價已經高達驚人的「403.2元」

這項強勁的還原數據不僅代表0050在實質意義上正式突破400元大關，更意味著老股東當時手裡每張價值20萬元的股票，如今透過1拆4數量翻倍後，現值已翻倍增值為40.32萬元，充分展現出指數化投資與台灣經濟長期成長交織出的驚人威力。

不僅為長期抱緊大盤的投資人注入一劑強心針，也再次向市場證明，面對指數高檔不需盲目預測市場高低點，只要跟隨台灣頂尖企業市值共同成長，時間自然會為長線股民與小資族帶來最紮實、最安心的資產增值回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 股票分割 市值型

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