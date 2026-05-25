假設0050無分割現股價應該多少？不只收盤攻上三位數…而是「403.2元」

台股加權指數今日收盤展現萬馬奔騰的多頭氣勢，終場暴漲1376.43點，以接近全天最高點的43644.40點作收，大漲3.26%，全天成交金額更高達13013.25億元。

在加權指數寫下歷史性狂飆的強勁帶動下，元大台灣50（0050）股價同步越走高，終場強勢收在100.80元，大漲3.50元，單日漲幅達3.60%，單日成交量更瘋狂放大至12.3萬張，全天成交金額衝破124.20億元。

而在歷經將近一年的市場運行後，0050今日終於在台股暴漲千點的行情催化下，收盤成功在三位數站穩100.80元，分割後首度以「百元俱樂部」姿態傲視市場。

對於長期投資人而言，若將今日0050的最新收盤價進行時空還原，回推假設從未進行股票分割的原始價格，今日收盤價100.80元乘以4倍後，實質還原股價已經高達驚人的「403.2元」。

這項強勁的還原數據不僅代表0050在實質意義上正式突破400元大關，更意味著老股東當時手裡每張價值20萬元的股票，如今透過1拆4數量翻倍後，現值已翻倍增值為40.32萬元，充分展現出指數化投資與台灣經濟長期成長交織出的驚人威力。

不僅為長期抱緊大盤的投資人注入一劑強心針，也再次向市場證明，面對指數高檔不需盲目預測市場高低點，只要跟隨台灣頂尖企業市值共同成長，時間自然會為長線股民與小資族帶來最紮實、最安心的資產增值回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。