00988A盤中漲逾1成溢價擴大 統一投信示警

不只台股發燙，AI帶動全球相關科技股投資火熱，繼主動統一升級50（00403A）之後，統一投信今天再度示警，旗下鎖定全球科技投資的ETF主動統一全球創新（00988A）溢價幅度擴大，盤中逾5%。統一投信提醒投資人，交易前先查詢溢價狀況，留意短線追價風險。

統一投信今天公告表示，00988A已發行在外受益權單位總數已接近可申購單位數額度上限，統一投信已於5月12日向主管機關申請新額度，並於5月19日起暫停受理初級市場申購，待新額度申請通過後，將重新開放初級市場申購。

統一投信指出，由於市場籌碼不足可能導致市價與淨值偏離。00988A因持股股價上漲，加上短線市場情緒明顯偏多，且聚焦科技創新題材，00988A今天盤中股價最高衝上新台幣22.5元，漲幅超過1成，溢價幅度擴大，盤中逾5%。

統一投信提醒，市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況。若投資人因市場熱度高漲，持續追價買進一檔已出現溢價的ETF，甚至可能持續推高溢價幅度。當市場價格遠高於淨值時，投資人買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」。提醒投資人交易前應審慎評估價格合理性。

在此之前，統一投信旗下另一檔熱門主動式台股ETF 00403A於5月12日掛牌，一上市就引起轟動，掛牌首日股價大漲，對照淨值溢價率達5.46%。統一投信同樣發出溢價過大的示警。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。