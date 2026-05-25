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沒有最狂只有更狂！0050衝破百元創分割後新天價 不到1年股價翻倍

中央社／ 台北25日電
台股ETF指標元大台灣50（0050）創分割後新天價。圖／AI生成
台股ETF指標元大台灣50（0050）創分割後新天價。圖／AI生成

台股持續狂飆，集中市場指數今天早盤衝破43000點大關，續創歷史新高。台股ETF指標元大台灣50（0050）股價也衝破新台幣百元大關，最高101元，創分割後新天價。

0050是台灣最老牌、規模最大的ETF，2003年以每股36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股飆升，2025年初股價一度飆破200元大關，換算每張價值高達20萬元。為降低投資人入手門檻，元大投信去年發動0050分割計畫。

0050採取1拆4分割方式，於去年6月18日完成分割並恢復上市，股價從分割前的188.65元降為47.16元，每張5萬元有找。

短短不到1年時間，隨台股指數持續狂飆，0050今天盤中股價再度衝破百元大關。去年分割時買進的投資人，每張獲利超過5萬元，漲幅翻倍。

根據台灣證券交易所的資料，0050最新資產規模約1兆8355億元，穩居台股ETF市值龍頭；另根據集保結算所統計，截至22日，0050受益人數高達293.4萬人，同樣穩居台股ETF受益人數冠軍，直逼300萬人大關。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 0050元大台灣50

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