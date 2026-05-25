00919盤中價創新高 126萬位受益人息利雙收

台股早盤大漲逾千點，目前受益人數排名第四大的人氣高息台股ETF（指數型股票基金）群益台灣精選高息ETF (00919)以26.91元開出，盤中上漲至27.18元創下新高，也讓126萬位受益人息利雙收。

觀察過去00919年化配息率連續12季都維持10%以上，今盤中價創新高使得今年來含息報酬率逾22%讓投資人息利雙收，00919在6月祈求進行新一季配息。

ETF理財達人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

法人表示，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，逢低分批布局長期持有、累積張數，穩健投資是打造現金流的投資好工具。00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成分股特性適合長期存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。