快訊

NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

獨／機場服務費凍漲10年將解凍！2階段調漲 9月1日起調整成750元

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股再現千點行情 00919盤中創新高、126萬位受益人息利雙收

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股今（25）日早盤大漲逾千點，目前受益人數排名第四大的人氣高息台股ETF-群益台灣精選高息（00919）以26.91元開出，早盤上漲至27.49元創下新高，也讓126.23萬受益人息利雙收笑呵呵。

據了解，00919最近一次配息是在3月金額為0.78元創新高也填息了，觀察過去00919年化配息率維持10%以上，今盤中價創新高使得今年來含息報酬率逾22%讓投資人息利雙收，顯示出00919是穩健型台股投資人存股最佳利器。也讓市場對於00919即將在6月要進行第13次配息更加期待。

法人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

市場法人表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，逢低分批布局長期持有、累積張數，穩健投資是打造現金流的投資好工具。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 配息 高股息

延伸閱讀

520行情失靈、金融抗跌 含金量高的台股ETF 00919逆勢收紅漲幅居冠

大華銀ETF00918股價創上市新高 含息報酬率衝146%

49天規模千億！009816績效贏0050…00919該全換？懶錢包曝兩大隱憂：換股成本與追蹤偏離

大盤重挫它照樣填息！00961今日除息0.108元…無懼逆風火速達陣

相關新聞

0050破百「他奶奶ALL IN就對了」…清流君問：什麼時候還要再分割？

今日台股加權指數暴漲1242.42點，元大台灣50（0050）突破百元，吸引市場關注。知名網紅清流君發文鼓勵股民，稱「0050破100了！他奶奶ALL IN就對了」。隨著分割降低入手門檻，小資族顯示出強烈追價意願。

0050股價衝破100元…才分割後沒多久！台股狂飆逾千點不愧是大盤風向球

台股今日早盤強勁上漲，加權指數一度漲超千點至43438.13點，元大台灣50（0050）隨之強勁上揚，股價突破100元，達100.35元。0050在經過股份分割後成功重返「百元俱樂部」，吸引大量資金進場。

00403A引品牌信仰…延續00981A火熱行情！楚狂人：逐日調整本質與0050大不同

楚狂人指出，主動統一升級50（00403A）因品牌信仰吸引投資者，但其本質與元大台灣50（0050）大有不同。00403A為主動式ETF，經理人可逐日調整持股，並於單一持股上限可達30%，具增長潛力。

0050定期定額…45歲上班族資產破1200萬！問下一步該轉VT還續抱？

一名45歲上班族自2020年底起定期定額投資0050，資產已超過1200萬元，遠超預期。他考慮轉投VT或繼續持有0050，意見分歧。網友們對是否需調整策略提出各種看法。

00919盤中價創新高 126萬位受益人息利雙收

台股早盤大漲逾千點，目前受益人數排名第四大的人氣高息台股ETF（指數型股票基金）群益台灣精選高息ETF (00919)以26.91元開出，盤中上漲至27.18元創下新高，也讓126萬位受益人息利雙收。

台股再現千點行情 00919盤中創新高、126萬位受益人息利雙收

台股今（25）日早盤大漲逾千點，目前受益人數排名第四大的人氣高息台股ETF-群益台灣精選高息（00919）以26.91元開出，早盤上漲至27.49元創下新高，也讓126.23萬受益人息利雙收笑呵呵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。