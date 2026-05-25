台股再現千點行情 00919盤中創新高、126萬位受益人息利雙收

台股今（25）日早盤大漲逾千點，目前受益人數排名第四大的人氣高息台股ETF-群益台灣精選高息（00919）以26.91元開出，早盤上漲至27.49元創下新高，也讓126.23萬受益人息利雙收笑呵呵。

據了解，00919最近一次配息是在3月金額為0.78元創新高也填息了，觀察過去00919年化配息率維持10%以上，今盤中價創新高使得今年來含息報酬率逾22%讓投資人息利雙收，顯示出00919是穩健型台股投資人存股最佳利器。也讓市場對於00919即將在6月要進行第13次配息更加期待。

法人表示，大盤在創新高後，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

市場法人表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，逢低分批布局長期持有、累積張數，穩健投資是打造現金流的投資好工具。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，建議穩健型投資人可續抱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。