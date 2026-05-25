0050破百「他奶奶ALL IN就對了」…清流君問：什麼時候還要再分割？

台股加權指數今日盤中展現無底限的噴發動能，截至上午10點21分，大盤暴漲1242.42點，強勢推進至43510.39點，漲幅高達2.94%，盤中成交總量更瘋狂突破953萬張。

在加權指數狂飆的帶動下，元大台灣50（0050）股價同步越走越高，盤中最高強勢叩關101.00元，截至10點21分暫報100.65元，暴漲3.44%，成交金額一舉衝破71.56億元。

這波強勁的軋空行情，讓0050在歷經先前的股票分割作業後，於極短時間內再度成功站穩「百元俱樂部」，引發市場高度關注；知名財經網紅清流君隨後也在臉書發文貼出0050直衝百元的即時走勢圖，興奮向股民高喊「0050破100了！他奶奶ALL IN就對了」，並問到「什麼時候還要再分割？」

不少頭號粉絲熱情響應大讚「一直分割一直爽」、「衝啊ALL IN」；也有小資族股民紛紛表示「三位數了，問就是本金不夠多，敲碗何時再分割」，甚至有網友歪樓高喊「等漲到200多再分割一次吧」，顯示0050透過分割降低入手門檻的機制，深得市場散戶的青睞。

市場分析指出，0050今日盤中外盤買盤比例高達65.38%，均價拉高至100.39元，顯示資金在破百元後追價意願依舊強烈。

清流君文章中提及的「再度分割」預期，不僅反映出股民對市值型ETF長期跟隨台股美股AI長線走勢的信心，更凸顯出大盤型工具在歷經價格調整後，其高流動性與穩健報酬已成為小資族在面臨指數高檔時，最願意捏緊本金持續投入的核心防禦配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。