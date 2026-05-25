輝達財報獲利暴增142%創歷史新高！專家：009815包牌AI巨頭、長線大好

全球引頸期盼的AI龍頭輝達(Nvidia) 21日財報強勢揭曉，繳出亮眼成績單。受惠全球AI算力需求持續爆發，輝達2026年Q1營收達816.51億美元，創歷史新高，每股盈餘(EPS)達1.87美元，獲利年增率達到驚人的142%，再度點燃美股AI的樂觀氛圍。

大華美國MAG7+(009815)經理人郭修誠指出，輝達2026年第一季與去年同期相比成長140%，甚至高於營收成長，顯示輝達營收非常有效率的轉換為獲利，凸顯輝達在AI晶片、系統、軟體生態，以及供應鏈中議價的優勢地位。

郭修誠表示，輝達是布局美股和AI題材的核心企業，但除了輝達之外，投資人要掌握完整AI供應鏈，包括谷歌、Meta、亞馬遜、微軟四大雲端供應商同樣關鍵。

輝達的硬體訂單來自於四大雲端供應廠持續擴大資本支出，並進一步擴大AI雲端、工業、企業應用市場，形成正面循環。

先前市場雖對科技巨頭的資本支出存有疑慮，但財報數字開出證實AI資本支出對應的是扎實需求，轉換為實質獲利。

根據彭博最新數據，若統計輝達和Meta、蘋果、Google、亞馬遜四大雲端供應商，在2026年Q1平均獲利年增率，平均超過50%，明顯高於那斯達克指數整體的32%的獲利成長表現。

009815持股聚焦美國科技巨頭，輝達加上四大雲端供應商比重將近50%，在台灣上市櫃ETF中比重最高，對於看好AI長線發展、追求參與美股龍頭企業獲利成長的投資人而言，009815 提供了相對純粹且具代表性的投資工具。

ETF代號 ETF名稱 輝達+四大雲端供應商合計權重（%） 009815 大華美國MAG7+ 49.6 009813 貝萊德卓越50 42.5 009820 元大納斯達克100增強成長精選 41.7 00924 復華美國標普500成長 41.4 009818 華南永昌NASDAQxT 40.9 009801 中信美國創新科技 38.8 00971 野村美國研發龍頭 37.0 00895 富邦未來車 35.9 00903 富邦元宇宙 30.7 009800 中信NASDAQ 28.4 資料來源：CMONEY、各投信 統計截至2026/5/22

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