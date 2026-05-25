0050股價衝破100元…才分割後沒多久！台股狂飆逾千點不愧是大盤風向球

台股加權指數今日早盤展現強勁多頭氣勢，開盤即跳空大漲，盤中最高一度觸及43438.13點，大漲超過千點。

截至上午9點20分，加權指數來到43331.39點，大漲1063.42點，漲幅達2.52%，市場成交量在開盤短短20分鐘內便突破420萬張，整體買氣相當外顯且熱絡。

作為台股大盤風向球的元大台灣50（0050），今日在加權指數暴漲的帶動下，股價同步迎來強勢噴發。0050今日以99.55元開出後隨即一路震盪走高，盤中最高順利觸及100.35元，截至上午9點19分暫報100.20元，大漲2.90元，漲幅達2.98%，成交金額已快速累積至23.72億元。

0050在歷經先前的股票分割作業後，今日再度於盤中成功強勢重返「百元俱樂部」，完成了連2漲的波段攻勢，累計連漲漲幅達到5.19%。從即時盤態與五檔掛單來看，今日外盤買盤力道高達65.48%，遠高於內盤的34.52%，顯示市場資金追價意願極為強烈，百元關卡上方的承接力道相當紮實。

這波由大盤與藍籌權值股共同發動的補漲行情，不僅反映出市場資金的避險與投資焦點正再度高度鎖定市場權值型ETF，0050在分割後於短時間內迅速再度破百元的走勢，也再次引發投信與股民市場的廣泛議論，後續是否能站穩百元整數大關並持續向上創高，將成為今日台股收盤前的關鍵指標。

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