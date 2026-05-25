聽新聞
0:00 / 0:00
00403A引品牌信仰…延續00981A火熱行情！楚狂人：逐日調整本質與0050大不同
楚狂人在影音內容中指出，近期市場上因為主動統一台股增長（00981A）表現火熱，連帶讓許多人對剛掛牌、由統一投信推出的主動統一升級50（00403A）產生濃厚興趣，甚至帶有一點點的品牌信仰。
不過他提醒投資人不能無腦跟風購買，並針對該檔ETF整理出兩大核心重點：
00403A與元大台灣50（0050）的差距
楚狂人表示，雖然有網友號稱00403A是升級版的0050，但這兩檔在本質上完全不同。
00403A屬於主動式ETF，主要是由經理人從台股前200大企業中精選出50檔標的，並且可以進行逐日調整；其操作目標就是為了打敗大盤、創造超額報酬，同時經理人也可以在操作中直接砍掉體質不佳的權值股。
00403A創台股史上首例的單一持股上限
楚狂人進一步說明，金管會今年雖然才剛將單一持股上限放寬到25%，但是統一投信因為取得躍進計畫的獎勵，讓00403A的單一持股上限可以進一步買到30%。
這項規定代表未來若是遇到強勢股漲不停的行情，基金將不必因為法規限制被迫進行減碼，能讓整體的獲利繼續跑。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。