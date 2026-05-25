00403A引品牌信仰…延續00981A火熱行情！楚狂人：逐日調整本質與0050大不同

楚狂人在影音內容中指出，近期市場上因為主動統一台股增長（00981A）表現火熱，連帶讓許多人對剛掛牌、由統一投信推出的主動統一升級50（00403A）產生濃厚興趣，甚至帶有一點點的品牌信仰。

不過他提醒投資人不能無腦跟風購買，並針對該檔ETF整理出兩大核心重點：

00403A與元大台灣50（0050）的差距

楚狂人表示，雖然有網友號稱00403A是升級版的0050，但這兩檔在本質上完全不同。

00403A屬於主動式ETF，主要是由經理人從台股前200大企業中精選出50檔標的，並且可以進行逐日調整；其操作目標就是為了打敗大盤、創造超額報酬，同時經理人也可以在操作中直接砍掉體質不佳的權值股。

00403A創台股史上首例的單一持股上限

楚狂人進一步說明，金管會今年雖然才剛將單一持股上限放寬到25%，但是統一投信因為取得躍進計畫的獎勵，讓00403A的單一持股上限可以進一步買到30%。

這項規定代表未來若是遇到強勢股漲不停的行情，基金將不必因為法規限制被迫進行減碼，能讓整體的獲利繼續跑。

◎獲「玩股網」授權改寫，原出處。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。