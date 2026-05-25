SpaceX 拚6月中掛牌 00910 ETF率先創新高

全球半導體股短暫震盪後重啟漲勢，創新科技領域的太空衛星股這波修正未受影響股價持續攻高，主要受惠SpaceX申請掛牌上市持續推進，也動週邊產業持續上揚，根據Cmoney統計數據，5月份以來漲幅前十強海外ETF，表現最佳者為第一金太空衛星（00910）漲幅高達20%，其餘各檔漲幅全數都逾12%，觀察近半年，兩檔漲幅翻倍，包括：第一金太空衛星上漲102%及國泰臺韓科技（00735）上漲110%，其中，第一金太空衛星股價再創股價新高站上78元。

這波太空衛星產業個股衝高飆漲，受到全球首富馬斯克旗下SpaceX公開發行進入最後階段，SpaceX提交文件預計最快上市價格將在6月11日決定，6月12日正式掛牌。第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，SpaceX籌資規模可能高達750億美元，推升總市價規模破2兆美元，目前旗下最賺錢業務是Starlink聯網業務，去年營收成長50%，營業利益大幅增加120%。

曾萬勝說明，太空衛星產業受惠短期資金推動，且產業基本面也發生結構性變化，成為整體產業股價上漲的底氣，太空衛星產業屬於高成長、但波動也相對較大的趨勢型產業，近期在低軌衛星通訊，遙測或氣象衛星服務在國防、航空、農業、金融保險等行業訂定「長天期服務合約」下，將推升毛利率、黏著度，及可預測性現金流，產業的長期成長動能可望持續攀升。

曾萬勝強調，第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，著重挑選如太空探索、太空科技、衛星產業、或先進衛星與太空零組等相關企業，共30檔太空衛星代表企業採均權配置，提醒投資人，太空衛星產業股價波動大，曾萬勝建議，主題型ETF採取回檔買進及定期定額投資策略是相對較合適的投資方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。