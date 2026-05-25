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政府推5,000元成長補貼 00400A搶進AI商機有望再放大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
賴清德總統提出，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。本報資料照片。
賴清德總統提出，政府將提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元。本報資料照片。

賴清德總統提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，共18項對策。其中最受社會關注的莫過於「0到18歲成長津貼」，預計每月發放5,000元給0至18歲的國民，並將部分金額納入「兒少未來帳戶」規劃，讓孩子成年後擁有一筆可彈性運用的第一桶金。國泰投信表示，這筆資金可透過定期定額布局主動式ETF，不僅能享受每日靈活調整持股、緊貼市場趨勢的優勢，更能以踏實步調長期參與，全面捕捉台股市場的強勁成長動能。

主動國泰動能高息ETF（00400A）基金經理人梁恩溢分析，許多雙薪家庭的父母白天頂著工作壓力、晚上還要兼顧育兒，幾乎擠不出多餘精力緊盯盤勢。面對這樣的理財痛點，投資人不妨透過主動式ETF如00400A來參與台股的長線成長。將投資交由國泰投信投研團隊專業掌舵。經理人每日依據總體經濟與企業基本面靈活調倉，不僅為投資人省去緊盯盤勢的焦慮，更能主動出擊，有望精準掌握類股輪動的關鍵契機。

梁恩溢指出，台股本周面臨台指期結算壓低，加上受到全球債市拋售壓力干擾，大盤指數一度出現短線修正，於520當天驚險守住4萬點大關，周四則在輝達財報利多帶動下大漲，改寫史上盤後第5大漲點紀錄。從歷史資料來看，520行情後60日的勝率高達9成，而台北國際電腦展（COMPUTEX）亦即將於6月初登場，在AI題材持續帶動下，台股延續多頭格局可以期待。

梁恩溢補充，00400A重倉配置近九成在AI科技族群，除護國神山台積電之外，核心成分股亦包含IC晶片設計巨頭聯發科及AI周邊產業鏈。聯發科結束處置「出關」便強勢漲停，同步引領IC設計族群成交量顯著放大。觀察聯發科的產品布局策略已從傳統行動通訊全面轉型，切入AI資料中心供應鏈與高效能運算（HPC）。隨著AI ASIC業務與先進封裝策略雙管齊下，企業技術護城河已大幅擴大；如今不僅手握Google TPU大單，在先進封測領域更採取與台積電及英特爾深度合作的「雙線並進」戰術，滿足客戶對供應鏈多元化的要求，更確保其在不同技術路徑上皆能保持絕對領先，長期仍深具投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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