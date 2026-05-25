00878標的指數規則調整 強化成分篩選與留任穩定機制

國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），其標的指數近日迎來修改項目。依據MSCI指數公司最新官網，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」近期進行三項微調，相關修改將於2026年5月，進行半年度調整生效。

依據國泰投信轉知MSCI指數公司資訊公告，因應2026年3月MSCI全球ESG評級模型更新，同時考量指數成分股篩選機制與成分股留任穩定性，指數公司進行相關規則調整，以提升指數編製品質與長期追蹤表現。

這次指數規則調整重點：首先，對於既有成分股的ESG爭議分數門檻增設緩衝機制，既有成分股於分數降至1分以下時始喪失資格；另成分股緩衝區由原16.66%（排名26至35名）擴大為33.33%（排名21至40名）；殖利率標準差門檻由10%調整為20%。整體來說，將提升成分股留任機率，降低股價變化與事件波動對成分股調整頻率的影響，減少不必要的周轉成本。

00878經理人江宇騰表示，這次指數規則之調整方向係有助於兼顧收益性與穩定性，透過放寬部分篩選條件並強化緩衝設計，降低成分股異動幅度，提升投資組合的延續性，進而有助於基金追蹤表現。該標的指數投資仍聚焦在台股中兼具永續與高息兩大特徵的企業，整體投資邏輯仍與現行投資策略及特色相符。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。