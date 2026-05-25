ETF 資金動向解析：資金動能延續 股市回升但集中度提高

市場資金持續進場，但配置出現調整。以貝萊德 iShares 全球 ETF 為觀察指標，2026年5月9至15日資金流向顯示，市場資金仍持續進場，股票與固定收益ETF同時吸引資金流入，不過與前一周相比，資金分布已出現變化：股票流入金額增加，而固定收益雖仍吸引資金，但整體規模略為回落。

從股票市場來看，整體資金回流，顯示市場風險偏好仍在。但進一步觀察可見，資金明顯集中於已開發市場，美國仍為主要流向，特別是偏好大型股；相較之下，新興市場持續呈現資金流出，且流出幅度較前一週擴大，反映投資人配置趨於審慎，優先布局成熟市場。

在固定收益市場方面，資金仍維持流入，但結構明顯轉變。本周固定收益ETF淨流入51.3億美元，資金明顯集中於美國國債等利率型資產；相較之下，投資等級公司債與新興市場債則出現流出，顯示市場對信用風險與利率不確定性仍維持較高敏感度。

基本面方面，企業獲利動能持續提供支撐。貝萊德智庫指出，AI驅動的企業獲利預期仍強勁，近兩季企業盈餘預估上修幅度處於歷史相對高位，且動能正由科技龍頭擴散至跨產業與跨區域，成為支撐股市延續的重要基礎。

不過，貝萊德智庫亦指出，當前市場同時受到多重趨勢拉扯：一方面，AI 與生產力提升可望推動成長與企業獲利；另一方面，地緣政治與能源價格上行，則可能推升通膨與風險溢酬，對資產評價形成壓力。在多重情境並存下，市場走勢不再單一，資產配置也因此轉向更動態與分散。

貝萊德iShares研究團隊指出，在油價上行與通膨不確定性升溫的環境下，投資人風險意識提升，並開始調整投資組合的波動與存續期間風險。

整體來看資金並未撤出市場，但流向呈現更具選擇性的轉變：股票資金呈現「回升但集中」的特徵，並非全面吸金，而是更偏向獲利能見度較高與基本面穩健的市場與產業；債券方面，則明顯偏向美國國債，降低對信用債的曝險。反映在多重總體變數交錯影響下，投資人透過股債配置進行動態調整，在參與成長機會的同時，更加重視風險控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。