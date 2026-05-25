0050定期定額…45歲上班族資產破1200萬！問下一步該轉VT還續抱？

一名45歲上班族分享，2020年底開始定期定額元大台灣50（0050），原本預估7年股票市值才會到1000萬元，沒想到台股漲幅超前，今年已突破1200萬元，也讓他開始思考是否該調整配置。

原PO表示，自己沒有短線進出，2020年底以手上290萬元現金開始定期定額買0050，另配置部分金融股，目標是穩穩跟著大盤賺市場報酬。除了股票部位外，也預留約150萬元緊急預備金，每月固定投入3萬元，沒有融資與槓桿。

目前股票市值已超過1200萬元，其中約1000萬元在0050，200萬元在金融股。由於原本估算要7年才到1000萬元，如今進度大幅超前，讓他不確定下一步該怎麼走。他也提到，ChatGPT一直建議賣掉金融股、轉向VT做全球分散，因此想聽網友意見。

不少網友認為，既然原本策略已經成功，就不一定需要大幅改變。有人表示「0050又不會輸換幹嘛」、也有人說「所以你還想求更高? 不然現行的配置繼續沒問題」、「0050續抱，這是你的底氣」。

不過也有一派認為，金融股若長期落後大盤，可以考慮調整，甚至直接換成0050、VT或更積極標的。網友指出「金融換0050 落後市場的東西就賣了吧」、「金融賣掉換VT. 然後繼續定期定額」、「金融換台版VT +『不要買正二』」。

另有部分網友則提出更積極的看法，認為既然資產已累積到一定程度，可以考慮正二、科技股或其他成長型配置，但也有人提醒，這仍要看個人風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。