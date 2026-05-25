主動式 ETF 搭 AI 鏈快車 專家建議可布局掌握先機

AI需求持續熱絡，台灣電子業受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，統計上市櫃公司電子業前四月營收年增高達36%，分析師持續上修台系電子股2026獲利年增率至近五成。建議投資人可優先布局相關台股主動式ETF，掌握領頭羊先機。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥指出，AI晶片龍頭輝達公布最新第1季財報，營收達816.15億美元，季增20%、年增85%，再創歷史新高，毛利率高達75%，優於預期。

輝達執行長黃仁勳表示，AI工廠建設正成為人類史上最大規模的基礎建設擴張工程，且速度持續加快。同時，雲端服務商亦上修資本支出，四大CSP廠今年資本支出預計逾7,000億美元，支撐AI產業訂單能見度。即使第2季為電子產業傳統淡季，AI相關需求仍延續，半導體、伺服器與相關供應鏈維持較高能見度，有利支撐股價表現。

魏永祥表示，4月以來美系AI新創公司如Anthropic將其Claude模型由固定訂閱制改為以Token（算力）方式收費、Blackwell GPU租賃價格持續上漲等現象來看，AI變現能力已更為真實，此對美系雲端大廠續增AI資本支出將形成更有利的推力，預期未來幾年AI資本支出將持續雙位數增長。

台系AI供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長。可朝四大方向布局：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB／CCL／銅箔、switch等；二、先進製程受惠股；三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

主動富邦台灣龍耀ETF擬任經理人高晧欣表示，全球景氣仍處於擴張循環，美股第1季財報表現亮眼，企業獲利增速更創近四年高點。台灣4月外銷訂單連續15個月成長，加上6月初Computex展題材發酵，帶動市場資金持續聚焦AI相關族群。

從黃仁勳來台，到AMD董事長暨執行長蘇姿丰訪台演說，科技話題熱度延燒，也推升AI供應鏈與電子股表現。此外，電子與傳產漲價題材同步發酵，企業獲利預估持續上修，有助台股震盪盤堅、再度挑戰歷史高點。不過，考量地緣政治與通膨仍具不確定性，建議投資人可透過主動式ETF參與台股，掌握產業輪動與AI長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。