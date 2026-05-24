布局美股 ETF 可採八二法則：市值型 ETF + 科技巨頭 ETF

統計顯示，到5月21日，五年來被動式海外股票ETF檔數從84檔增加至111檔，規模從2,419億元成長至6,332億元，美股ETF投資持續發熱。法人表示，布局美股ETF可採八二法則，以市值型ETF搭配科技巨頭ETF。穩健型投資人以80%市值型ETF搭配20%科技巨頭ETF，積極型投資人則剛好相反。

全球金融股市行情交投熱絡，投信也趁勝積極搶進市場。群益投信將於6月8日募集群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824），兩檔都是美股ETF，但各有千秋。

群益投信指出，群益標普500為市值型，追蹤S&P 500指數，涵蓋近九成的美股總市值，布局標普500指數就等同於布局全產業美股；群益美國科技巨頭則為主題型ETF，追蹤Solactive美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更網羅有可能成為領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。

群益標普500經理人謝明志表示，美股是全球最重要、也是台灣投資人最熟悉的國際股市，更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。後市來看，美股今年將迎來期中選舉，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍寬鬆，有助支持美股表現延續。

群益美國科技巨頭經理人李晉含強調，近期公布的美國企業財報表現優於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的獲利預估，AI投資題材持續支撐科技股表現。展望未來，七巨頭資本支出高達8,000億美元，顯示科技巨頭用巨額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭後市可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。