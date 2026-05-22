兆豐00996A收盤14.62元創新高價 權值與中小股雙軌配置發威

美股續揚激勵台股5月22日再度展現驚人爆發力！受台積電ADR走高與台指期夜盤帶動，台股集中市場今日氣勢如虹，在權值巨頭與次產業輪番表態領軍下，大盤漲點快速擴大逾650點，一舉重返42,000點整數大關。這波資金健康輪動的浪潮中，兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF—00996A憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，22日收在最高價來到14.62元，彈性選股邏輯契合當前權值與中小型黑馬並進的領漲格局。

兆豐00996A經理人王仲良指出，台灣企業今年獲利預估可能迎來超過30%以上的強勁成長。在全球雲端服務供應商資本支出擴大，以及6月即將登場的Computex展、AI巨頭來台催動話題下，長線多方趨勢非常明確。AI發展已由「模型訓練」進入「終端推論、實體應用」驅動階段，衍生出龐大的硬體需求，且「外溢」至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊、高階PCB及載板等次產業。00996A成功在第一時間發掘出受惠於這波關鍵零組件缺貨潮、漲價潮的中小型黑馬股，將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置，正是00996A能夠相對強勁的核心密碼。

展望後市，兆豐投信認為，台廠作為全球AI產業鏈的核心供應商，產業爆發力不容小覷，面對台股衝上42,000點的高檔震盪與快速輪動常態，布局選股靈活、能精準穿透上市與上櫃產業鏈的主動式ETF，將是長線參與台股大行情並兼顧波動風險的布局首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。