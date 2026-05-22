快訊

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐00996A收盤14.62元創新高價 權值與中小股雙軌配置發威

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF—00996A憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，22日收在最高價來到14.62元。示意圖／AI生成
兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF—00996A憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，22日收在最高價來到14.62元。示意圖／AI生成

美股續揚激勵台股5月22日再度展現驚人爆發力！受台積電ADR走高與台指期夜盤帶動，台股集中市場今日氣勢如虹，在權值巨頭與次產業輪番表態領軍下，大盤漲點快速擴大逾650點，一舉重返42,000點整數大關。這波資金健康輪動的浪潮中，兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF—00996A憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，22日收在最高價來到14.62元，彈性選股邏輯契合當前權值與中小型黑馬並進的領漲格局。

兆豐00996A經理人王仲良指出，台灣企業今年獲利預估可能迎來超過30%以上的強勁成長。在全球雲端服務供應商資本支出擴大，以及6月即將登場的Computex展、AI巨頭來台催動話題下，長線多方趨勢非常明確。AI發展已由「模型訓練」進入「終端推論、實體應用」驅動階段，衍生出龐大的硬體需求，且「外溢」至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊、高階PCB及載板等次產業。00996A成功在第一時間發掘出受惠於這波關鍵零組件缺貨潮、漲價潮的中小型黑馬股，將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置，正是00996A能夠相對強勁的核心密碼。

展望後市，兆豐投信認為，台廠作為全球AI產業鏈的核心供應商，產業爆發力不容小覷，面對台股衝上42,000點的高檔震盪與快速輪動常態，布局選股靈活、能精準穿透上市與上櫃產業鏈的主動式ETF，將是長線參與台股大行情並兼顧波動風險的布局首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 兆豐 美股 台股 台積電ADR

延伸閱讀

平衡型基金穩中求勝 憑藉股債靈活配置優勢 力抗市場波動

台股早盤狂飆重返42K！台積電、聯發科領攻 ABF＋散熱強勢助陣

不怕震盪只怕錯過行情 00405A 5月18日募集、搶進台股好時機

申購00403A就跌破10元被割韭菜？純台股主動型它排第四抗跌！別陷「稟賦效應」盲點

相關新聞

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

台股22日上漲899.76點，收在42,267.97點，寫收盤新高，三大法人同步買超，外資買超761.37億元，統計外資買超個股中，大買主動統一升級50（00403A）高達13萬餘張，高居單日買超第一名，其次是買超主動統一台股增長（00981A），不過，第一金（2892）遭外資賣超69,439張，居賣超第一名，已連三賣。

摩根00401A淨值創高！晶片設計、設備、印刷電路板成最強推手

主動摩根台灣鑫收（00401A）於22日收盤淨值正式站上13元，為13.10元；市價為13.08元、盤中最高13.10元，雙雙創掛牌以來新高，折價0.02元、折價幅度0.1%。據統計，自4月10日掛牌以來至5月22日期間，台股加權指數累計上漲約19%，而00401A淨值則由10元攀升至13元，30%漲幅亮眼。

兆豐00996A收盤14.62元創新高價 權值與中小股雙軌配置發威

美股續揚激勵台股5月22日再度展現驚人爆發力！受台積電ADR走高與台指期夜盤帶動，台股集中市場今日氣勢如虹，在權值巨頭與次產業輪番表態領軍下，大盤漲點快速擴大逾650點，一舉重返42,000點整數大關。這波資金健康輪動的浪潮中，兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF—00996A憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，22日收在最高價來到14.62元，彈性選股邏輯契合當前權值與中小型黑馬並進的領漲格局。

精準穿透關鍵供應鏈…兆豐00996A雙軌配置發威 收盤14.62元創新高價

美股續揚激勵台股22日再度展現驚人爆發力！受台積電ADR走高與台指期夜盤帶動，台股集中市場今日氣勢如虹，在權值巨頭與次產業輪番表態領軍下，大盤漲點快速擴大至近900點，一舉重返42,000點整數大關之上。這波資金健康輪動的浪潮中，兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF— 主動兆豐台灣豐收 （00996A）憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，今日大漲4.7%收在最高價14.62元，其具備彈性的選股邏輯，完美契合了當前「權值與中小型黑馬並進」的領漲格局。

半年度調整曝光！00878再優化 三項微調降低周轉成本

國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），追蹤指數近日迎來修改項目。依據MSCI指數公司最新官網，00878所追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數近期進行三項微調，相關修改將於2026年5月，進行半年度調整生效。

金融創新成新焦點！聯邦美國金融創新 ETF 登場、將於6月22日開募

隨著全球金融科技（FinTech）與數位資產轉型腳步加速，聯邦投信將推出「聯邦美國金融創新ETF」，看準金融產業變革長線成長機會，聚焦美國金融創新產業鏈，協助投資人掌握下一波金融升級趨勢，將於6月22日至6月26日展開募集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。