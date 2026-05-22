外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

美股續揚激勵台股22日再度展現驚人爆發力！受台積電ADR走高與台指期夜盤帶動，台股集中市場今日氣勢如虹，在權值巨頭與次產業輪番表態領軍下，大盤漲點快速擴大至近900點，一舉重返42,000點整數大關之上。這波資金健康輪動的浪潮中，兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF— 主動兆豐台灣豐收 （00996A）憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，今日大漲4.7%收在最高價14.62元，其具備彈性的選股邏輯，完美契合了當前「權值與中小型黑馬並進」的領漲格局。

2026-05-22 16:28