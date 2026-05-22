聽新聞
0:00 / 0:00
外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超
台股22日上漲899.76點，收在42,267.97點，寫收盤新高，三大法人同步買超，外資買超761.37億元，統計外資買超個股中，大買主動統一升級50（00403A）高達13萬餘張，高居單日買超第一名，其次是買超主動統一台股增長（00981A），不過，第一金（2892）遭外資賣超69,439張，居賣超第一名，已連三賣。
美國長天期公債殖利率壓回，加上輝達（NVIDIA）財報佳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，台股22日開高走高，終場收42,267.97點，漲幅2.18%，三大法人買超1,066.77億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超761.37億元，投信買超110.64億元，自營商買超（合計）194.76億元，其中自營商（自行買賣）買超67.88億元，自營商（避險）買超126.88億元。
統計外資買賣超個股發現，買超前十名中ETF占4檔，其中3檔是主動式ETF，00403A高居外資買超第一名，連二買；00981A則是外資買超第二名，單日買超98,463張，力積電（6770）、華邦電（2344）、台玻（1802）、緯創（3231）、華通（2313）、友達（2409）等也獲外資大買。
外資賣超前十名中，第一金仍難逃賣超壓力，單日遭賣超69,439張，其次是賣超聯電（2303）30,346張，賣超第三名為台新新光金（2887）。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。