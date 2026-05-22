摩根00401A淨值創高！晶片設計、設備、印刷電路板成最強推手

主動摩根台灣鑫收（00401A）於22日收盤淨值正式站上13元，為13.10元；市價為13.08元、盤中最高13.10元，雙雙創掛牌以來新高，折價0.02元、折價幅度0.1%。據統計，自4月10日掛牌以來至5月22日期間，台股加權指數累計上漲約19%，而00401A淨值則由10元攀升至13元，30%漲幅亮眼。

法人分析，雖然掩護性買權策略可能在多頭行情中壓抑部分上漲空間，但在市場回檔或震盪期間，則能有效展現抗跌韌性。此外，00401A憑藉投資策略及選股能力，在兼顧收益與風險控管下，仍繳出淨值突破13元的表現，震盪盤勢中具配置優勢。

主動摩根台灣鑫收產品經理陳柏翰表示，儘管台股自5月7日以來就持續震盪，但在21日大幅反彈超過千點之後，22日在超微（AMD）宣布將在台灣投資100億美元於AI產業鏈之後，台股指數再次上漲將近900點，進而帶動大盤指數重新站上4萬2千點關卡。

陳柏翰說，因為超微，台灣在AI的硬體供應實力再次獲得市場青睞，尤其許多台廠在全球AI基礎建設中的站穩關鍵地位，從基礎材料、先進製程、封裝測試、系統組裝與機櫃製造等，台廠都具備完整的AI生態鏈，自然也會同步帶動企業獲利成長及股市的強勁表現。

在00401A 投資組合主要持股中，包括晶片設計廠商的聯發科（2454）、晶片測試設備廠的鴻勁（7769）、印刷電路板（PCB）的臻鼎-KY（4958）等，據公開資料，其近一周的股價上漲均達雙位數。

此外，在00401A中占比約10%的低軌衛星族群，更是促使00401A從5月12日至5月20日間表現相對抗跌的關鍵之。另外，作為SpaceX（Starlink）及Amazon（Kuiper）的衛星發射關鍵供應商，昇達科（3491）股價在同一期間僅下跌10元，跌幅不到0.01%；而作為衛星地面接收元件的關鍵廠商，啟碁（6285）股價在同一期間也僅下跌3元，跌幅同樣也只有0.01%；選股能力則是00401A淨值能在5月台股震盪期間站上13元的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。