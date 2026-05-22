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精準穿透關鍵供應鏈…兆豐00996A雙軌配置發威 收盤14.62元創新高價

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF— 主動兆豐台灣豐收 （00996A）憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點。示意圖／AI生成
兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF— 主動兆豐台灣豐收 （00996A）憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點。示意圖／AI生成

美股續揚激勵台股22日再度展現驚人爆發力！受台積電ADR走高與台指期夜盤帶動，台股集中市場今日氣勢如虹，在權值巨頭與次產業輪番表態領軍下，大盤漲點快速擴大至近900點，一舉重返42,000點整數大關之上。這波資金健康輪動的浪潮中，兆豐投信旗下首檔台股主動式ETF— 主動兆豐台灣豐收 （00996A）憑藉精準的雙軌配置策略成為市場焦點，今日大漲4.7%收在最高價14.62元，其具備彈性的選股邏輯，完美契合了當前「權值與中小型黑馬並進」的領漲格局。

市場資金不僅持續擁抱大型權值股，更積極擴散至具備獲利上修、漲價效應的次產業。今日盤面上台積電（2330）穩定軍心，聯發科（2454）更是扮演多頭總司令，同時散熱族群、ABF載板同步強勢吸金，顯示資金正全方位擴散至AI基礎設施的關鍵供應鏈。

00996A經理人王仲良指出，從基本面來看，台灣企業今年獲利預估可能迎來超過30%以上的強勁成長。在全球雲端服務供應商資本支出擴大，以及下月即將登場的Computex展、AI巨頭來台催動話題下，長線多方趨勢非常明確。AI發展已由「模型訓練」進入「終端推論、實體應用」驅動階段，衍生出龐大的硬體需求，且「外溢」至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊、高階PCB及載板等次產業。00996A成功在第一時間發掘出受惠於這波關鍵零組件缺貨潮、漲價潮的中小型黑馬股，將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置，正是00996A能夠相對強勁的核心密碼。

展望後市，兆豐投信認為台廠作為全球AI產業鏈的核心供應商，產業爆發力不容小覷，面對台股衝上42,000點的高檔震盪與快速輪動常態，布局選股靈活、能精準穿透上市與上櫃產業鏈的主動式ETF，將是長線參與台股大行情並兼顧波動風險的布局首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 兆豐 台股 美股 台積電ADR

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