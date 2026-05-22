半年度調整曝光！00878再優化 三項微調降低周轉成本

近期市場上討論度極高的主動式主題型ETF「統一主動升級50（00403A）」掛牌上市後，因價格慢慢靠近甚至跌破發行價，引發眾多投資人恐慌，市場甚至開始出現「 會不會變成下一個00940 」的質疑。對此，財經YouTuber杉本在其最新影音中指出，投資人面對新ETF不應只看價格表象，而是要釐清背後的結構邏輯，短期價格修正是市場重新定價的過程，而非產業趨勢失效。 杉本分析，00403A定位偏向成長型與主題型設計，核心邏輯在於聚焦AI、高速運算及科技供應鏈等未來具成長動能的產業，而非單純追求高殖利率。 由於其成立時間點本身就接近台股相對高檔區，在大盤與科技股已累積一段漲幅時建倉，初始成本區間偏高，一旦大盤進入修正，自然面臨短期淨值壓力。加近期市場風險偏好下降、情緒轉弱，資金轉向權值股或高股息避險，這類高爆發力、高波動的成長型產品便首當其衝。

2026-05-22 11:47