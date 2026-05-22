快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

半年度調整曝光！00878再優化 三項微調降低周轉成本

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），追蹤指數近日迎來修改項目。示意圖／AI生成
國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），追蹤指數近日迎來修改項目。示意圖／AI生成

國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），追蹤指數近日迎來修改項目。依據MSCI指數公司最新官網，00878所追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數近期進行三項微調，相關修改將於2026年5月，進行半年度調整生效。

依據國泰投信轉知MSCI指數公司資訊公告，因應今年3月MSCI全球ESG評級模型更新，同時考量指數成分股篩選機制與成分股留任穩定性，指數公司進行相關規則調整，以提升指數編製品質與長期追蹤表現。

本次指數規則調整重點如下：首先，對於既有成分股ESG爭議分數門檻增設緩衝機制，既有成分股於分數降至1分以下時始喪失資格；另成分股緩衝區由原16.66%（排名 26至35名）擴大為33.33%（排名 21至40名）；殖利率標準差門檻由10%調整為20%。整體來說，將提升成分股留任機率，降低股價變化與事件波動對成分股調整頻率影響，減少不必要之周轉成本。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，本次指數規則調整方向係有助於兼顧收益性與穩定性，透過放寬部分篩選條件並強化緩衝設計，降低成分股異動幅度，提升投資組合的延續性，進而有助於追蹤表現。該標的指數投資仍聚焦在台股中兼具永續與高息兩大特徵企業，整體投資邏輯仍與現行投資策略及特色相符。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 高股息 MSCI 台股

延伸閱讀

主動高股息ETF題材吸金 這些股利殖利率逾5%

台股 ETF 換股秀登場 009816、00940等11檔調整 牽動逾2,000億元資金走向

元大台灣價值高息成分股調整 英業達等10檔新納入

高金融占比商品 逆勢紅

相關新聞

半年度調整曝光！00878再優化 三項微調降低周轉成本

國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），追蹤指數近日迎來修改項目。依據MSCI指數公司最新官網，00878所追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數近期進行三項微調，相關修改將於2026年5月，進行半年度調整生效。

金融創新成新焦點！聯邦美國金融創新 ETF 登場、將於6月22日開募

隨著全球金融科技（FinTech）與數位資產轉型腳步加速，聯邦投信將推出「聯邦美國金融創新ETF」，看準金融產業變革長線成長機會，聚焦美國金融創新產業鏈，協助投資人掌握下一波金融升級趨勢，將於6月22日至6月26日展開募集。

00403A破發會是下個00940？杉本引數據搖頭：00878破盤3個月、00981A也曾低於10元

近期市場上討論度極高的主動式主題型ETF「統一主動升級50（00403A）」掛牌上市後，因價格慢慢靠近甚至跌破發行價，引發眾多投資人恐慌，市場甚至開始出現「 會不會變成下一個00940 」的質疑。對此，財經YouTuber杉本在其最新影音中指出，投資人面對新ETF不應只看價格表象，而是要釐清背後的結構邏輯，短期價格修正是市場重新定價的過程，而非產業趨勢失效。 杉本分析，00403A定位偏向成長型與主題型設計，核心邏輯在於聚焦AI、高速運算及科技供應鏈等未來具成長動能的產業，而非單純追求高殖利率。 由於其成立時間點本身就接近台股相對高檔區，在大盤與科技股已累積一段漲幅時建倉，初始成本區間偏高，一旦大盤進入修正，自然面臨短期淨值壓力。加近期市場風險偏好下降、情緒轉弱，資金轉向權值股或高股息避險，這類高爆發力、高波動的成長型產品便首當其衝。

金融服務模式迎來重大轉變 金融創新 ETF 成市場新焦點

隨著全球金融產業加速數位化，從行動支付、電子支付到與加密經濟應用快速崛起，金融服務模式正迎來重大轉變。觀察近期市場發展，包括國際金融機構、科技巨頭與支付平台業者，皆積極布局金融科技與數位支付領域，金融創新題材也逐漸成為市場關注焦點。看準金融產業變革長線成長機會，聯邦投信即將推出聯邦美國金融創新ETF，聚焦美國金融創新產業鏈，協助投資人掌握下一波金融升級趨勢。

靠指數與正二滾出21％年化報酬！網驚「真能這麼幸福？」…被潑冷水：輸給0050

一名2021年入市的投資者報告其近五年年化報酬達20%至21%，但對未來的投資成效產生疑慮，引發網友熱議。部分人認為台股表現強勁，另一些則提醒當前績效不代表長期趨勢，指出0050的報酬率或更高。

270萬買00981D裸辭近一年！她月領2萬過夢幻生活…網戰翻：單身有房自己夠用

一名女網友裸辭近一年，靠270萬元投資00981D每月領約2萬元維持生活。雖享受簡單生活，但她明年計劃重返職場，並希望未來可達到每月5萬元的被動收入目標。網友對此生活方式褒貶不一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。