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半年度調整曝光！00878再優化 三項微調降低周轉成本
國內高股息ETF中投資人數最多的「國泰永續高股息（00878），追蹤指數近日迎來修改項目。依據MSCI指數公司最新官網，00878所追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數近期進行三項微調，相關修改將於2026年5月，進行半年度調整生效。
依據國泰投信轉知MSCI指數公司資訊公告，因應今年3月MSCI全球ESG評級模型更新，同時考量指數成分股篩選機制與成分股留任穩定性，指數公司進行相關規則調整，以提升指數編製品質與長期追蹤表現。
本次指數規則調整重點如下：首先，對於既有成分股ESG爭議分數門檻增設緩衝機制，既有成分股於分數降至1分以下時始喪失資格；另成分股緩衝區由原16.66%（排名 26至35名）擴大為33.33%（排名 21至40名）；殖利率標準差門檻由10%調整為20%。整體來說，將提升成分股留任機率，降低股價變化與事件波動對成分股調整頻率影響，減少不必要之周轉成本。
國泰永續高股息經理人江宇騰表示，本次指數規則調整方向係有助於兼顧收益性與穩定性，透過放寬部分篩選條件並強化緩衝設計，降低成分股異動幅度，提升投資組合的延續性，進而有助於追蹤表現。該標的指數投資仍聚焦在台股中兼具永續與高息兩大特徵企業，整體投資邏輯仍與現行投資策略及特色相符。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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