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金融創新成新焦點！聯邦美國金融創新 ETF 登場、將於6月22日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著全球金融科技（FinTech）與數位資產轉型腳步加速，聯邦投信將推出「聯邦美國金融創新ETF」，看準金融產業變革長線成長機會，聚焦美國金融創新產業鏈，協助投資人掌握下一波金融升級趨勢，將於6月22日至6月26日展開募集。

「聯邦美國金融創新ETF」聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，追蹤「彭博TPEx美國金融創新指數」，透過等權重配置30檔美國金融創新代表企業，持股名單不僅涵蓋深耕區塊鏈與加密資產的關鍵要角，包括：全球最大穩定幣USDC發行商Circle、加密貨幣交易平台Coinbase、以及機構級加密資產投資銀行Galaxy數位；同時也納入傳統金融與支付巨擘，包括萬事達卡（Mastercard）與Visa等。

此外，ETF組合亦廣納科技與消費龍頭，如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）等。值得注意的是，風險等級被評定為RR5，屬於高風險產品，且採取年配息機制，透過布局大、中、小型企業，參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會。

聯邦美國金融創新ETF基金經理人周彥名表示，隨著全球金融產業加速數位化，從行動支付、電子支付到與加密經濟應用快速崛起，金融服務模式正迎來重大轉變。觀察近期市場發展，包括國際金融機構、科技巨頭與支付平台業者，皆積極布局金融科技與數位支付領域，金融創新題材也逐漸成為市場關注焦點。

聯邦美國金融創新ETF產品協理何彥樟表示，目前全球金融產業結構正面臨重塑，其中數位支付已逐漸成為全球消費與商業交易的重要基礎建設。隨著行動支付普及率持續提升、跨境支付需求增加，以及電商與數位服務快速成長，帶動相關企業營收與獲利動能升溫。

另外，根據聯邦投信資料顯示，全球數位支付市場規模預估將由2019年的1.27兆美元，成長至2029年的2.5兆美元，顯示產業仍具長線發展潛力。

何彥樟補充，除了支付數位化之外，金融產業基礎建設也正全面升級，從虛擬資產交易平台與應用、加密基礎建設到資產代幣化，金融服務正持續朝向即時化、數位化與智慧化發展，不僅提升金融交易效率與安全性，也帶動相關科技與基礎建設需求同步成長。尤其在跨境支付、數位帳戶與線上交易需求增加下，相關金融科技企業可望持續受惠產業升級趨勢。

事實上，過去智慧型手機、電動車與AI產業崛起時，皆曾帶動相關企業出現長線成長機會，而金融產業數位化也有機會複製類似趨勢。數位支付持續普及、美國天才法案立法通過、相關企業成長動能可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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