金融服務模式迎來重大轉變 金融創新 ETF 成市場新焦點

隨著全球金融產業加速數位化，從行動支付、電子支付到與加密經濟應用快速崛起，金融服務模式正迎來重大轉變。觀察近期市場發展，包括國際金融機構、科技巨頭與支付平台業者，皆積極布局金融科技與數位支付領域，金融創新題材也逐漸成為市場關注焦點。看準金融產業變革長線成長機會，聯邦投信即將推出聯邦美國金融創新ETF，聚焦美國金融創新產業鏈，協助投資人掌握下一波金融升級趨勢。

聯邦投信表示，目前全球金融產業結構正面臨重塑，其中數位支付已逐漸成為全球消費與商業交易的重要基礎建設。隨著行動支付普及率持續提升、跨境支付需求增加，以及電商與數位服務快速成長，帶動相關企業營收與獲利動能升溫。根據聯邦投信整理資料顯示，全球數位支付市場規模預估將由2019年的1.27兆美元，成長至2029年的2.5兆美元，顯示產業仍具長線發展潛力。

除了支付數位化之外，金融產業基礎建設也正全面升級。聯邦投信指出，從虛擬資產交易平台與應用、加密基礎建設到資產代幣化，金融服務正持續朝向即時化、數位化與智慧化發展，不僅提升金融交易效率與安全性，也帶動相關科技與基礎建設需求同步成長。尤其在跨境支付、數位帳戶與線上交易需求增加下，相關金融科技企業可望持續受惠產業升級趨勢。

聯邦投信分析，過去智慧型手機、電動車與AI產業崛起時，皆曾帶動相關企業出現長線成長機會，而金融產業數位化也有機會複製類似趨勢。數位支付持續普及、美國天才法案立法通過、相關企業成長動能可期。

此次規劃募集的「聯邦美國金融創新ETF基金」，將聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，並追蹤「彭博TPEx美國金融創新指數」，透過等權重配置30檔美國金融創新代表企業，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會。低門檻萬元入手，希望協助投資人搶先卡位下一波金融變革浪潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。