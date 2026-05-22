靠指數與正二滾出21％年化報酬！網驚「真能這麼幸福？」…被潑冷水：輸給0050

近年台股大多頭，不少投資人資產快速膨脹；一名2021年入市的網友分享，自己靠指數、正二操作，近五年年化報酬約20%至21%，但他也忍不住懷疑，「真的能這麼幸福嗎？」

原PO表示，自己所有投資進出都有用Excel紀錄，並透過XIRR公式計算CAGR，目前近五年年化報酬約20%至21%。他的操作以指數、正二為主，沒有碰個股，而是依市場狀況調整曝險與槓桿。

不過，原PO也坦言，這樣的投資開局讓他開始擔心「報酬順序風險」，懷疑若自己不是剛好在2021年後進場，是否還能有這樣的績效，因此發文詢問，年化20%是不是只是近年特別容易。

不少網友認為，這幾年的台股本來就強到誇張，尤其元大台灣50（0050）、台積電（2330）與AI概念股幾乎一路狂飆。有人直言「0050就超過啦 超扯的 想都沒想到」、「0050從分割完最低46.5到現在96.5，沒時間看股票直接0050買下去就對了」。

但另一派網友則提醒，這段時間未必能代表長期常態...有人認為，疫情後全球大撒幣，加上AI熱潮，才讓市場出現超額報酬「真的常態的話 通膨早就爆炸了」、「以前有10%就不錯了」。

也有人直指，若從2021年開始算，其實不少0050投資人績效都更高，代表原PO未必真的打贏大盤，「你這樣輸給0050喔」、「近五年投資報酬率27%供你參考」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。