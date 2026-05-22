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270萬買00981D裸辭近一年！她月領2萬過夢幻生活…網戰翻：單身有房自己夠用

聯合新聞網／ 綜合報導
台股指數持續創新高，擁有完整的半導體供應鏈優勢，成為外資青睞的市場。（歐新社）
台股指數持續創新高，擁有完整的半導體供應鏈優勢，成為外資青睞的市場。（歐新社）

一名女網友裸辭近一年，靠老本與ETF配息維持生活，主因是投入約270萬元主動中信非投等債（00981D），平均每月領到約1.8萬至2.1萬元，引發網友討論這樣的生活是否真能長久。

原PO表示，離開職場後反而降低物慾，不再需要靠買包、購物犒賞自己，生活重心轉向插花、散步、陪伴長輩與偶爾跑課。她認為，這一年過得接近自己夢寐以求的生活。

不過她也坦言，明年仍打算回到職場，現階段目標仍是把本金養大，若未來每月被動收入能達5萬元，才可能真的不用上班。

部分網友認為，如果住家裡、單身、沒有房貸與小孩，每月2萬元確實有機會過得很簡單「如果有房、單身，每月2-3萬是夠花了」、「住家裡當然可以」、「花多少賺多少，自己夠用就好」。

有人認為，原PO最值得佩服的是敢讓自己中場休息，暫時脫離高壓職場，重新整理生活節奏。

不少網友質疑，月領2萬元並不算真正財務自由，一旦遇到通膨、醫療支出、熊市或配息縮水，壓力很快就會出現，「發不出來的時候呢」、「一個月兩萬是要吃土」、「領配息過活至少要1000萬才夠」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981D主動中信非投等債 月配息 ETF

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