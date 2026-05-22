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SpaceX IPO 題材續發酵 00910今年漲幅逾75%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金太空衛星ETF（00910）22日早盤股價走揚到77.8元續創新高，SpaceX IPO題材繼續激勵相關概念股。 美聯社
第一金太空衛星ETF（00910）22日早盤股價走揚到77.8元續創新高，SpaceX IPO題材繼續激勵相關概念股。 美聯社

第一金太空衛星ETF（00910）22日早盤股價走揚到77.8元續創新高，SpaceX IPO題材繼續激勵相關概念股。

00910今年以來漲幅已逾75%，5月以來漲幅更高達20%，第一金太空衛星經理人曾萬勝指出，受到6月下旬即將推動的SpaceX美國最大規模IPO案，帶動太空衛星題材資金動能、比價效應，此外，多家衛星設備、通訊廠商也陸續有營運佳績，以及產業併購等正向題材驅動股價表現。

例如：火箭發射商火箭實驗室（RKLB）發布第1季財報，營收首次突破2億美元、年增率高達64%，毛利率攀升至38%，獲利品質大幅改善；同時還有合約訂單等利多消息等釋出，發展登月器大廠直覺機器（LUNR）因取得美國太空軍合約。

AST太空通訊（ASTS）陸續宣布與民間電信商成立合資企業，投入手機直連衛星的發展，帶動技術發展與應用動能擴大，整體太空衛星通訊產業的後市成長動能持續可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

題材 太空 財報

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