0.66元新高股利發威！高股息模範生00878開盤大漲…4交易日達陣完美填息

擁有超過158萬股民的國民ETF國泰永續高股息（00878）再度展現高股息模範生氣勢。

00878在2026年第2季配發每股0.66元現金股利，不僅創下歷史新高行情，更在5月19日除息交易日（除息參考價27.14元）後持續受到買盤青睞。

今日開盤後，00878股價表現強勁，迅速上漲衝破28元大關，最高來到28.19元，僅耗時4個交易日便宣布達陣、正式成功完成填息。

市場分析指出，00878近期漲幅強勢且配息表現穩健，本次發放的股利預計於6月12日正式入帳，優異的填息表現也讓大批持有的存股族吃下定心丸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。