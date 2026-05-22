聽新聞
0:00 / 0:00
野村擬在美推首檔主動式台股ETF！海外機構怕低配台股跑輸大盤
有鑒於美國機構投資人對台股展現高度興趣，兩位消息人士周五透露，日本野村資產管理預計今年在美國發行首檔主動式台股ETF（指數股票型基金）。
受限於美國禁止發行ETF連結基金的規定，野村資產管理將透過其併購的麥格理資產管理美國業務團隊，發行一檔全新的主動式台股ETF，由台灣野村投信擔任投資顧問。
一位消息人士說：「台股吸引力太強了，海外退休金、機構法人不能沒有台股。」他並表示，已有數家海外客戶反映，因低配台股而無法跑贏指數。目前美國僅有三檔被動式台股ETF掛牌交易，因此市場對績效更佳的主動式ETF存有需求。
另一位消息人士則指出，美國是以法人為主的資本市場。在客戶需求帶動下，野村正積極調動集團資源，希望今年能在美國推出首檔主動式台股ETF。但因牽涉到多家合作對象，目前尚無法說明細節與進程。
針對擔任美國首檔主動式台股ETF投資顧問的消息，野村投信表示不便回應。台灣證交所總經理李愛玲則表示，按照美國現行規定，確實禁止發行ETF連結基金，因此無法比照台日互掛模式進行合作。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。