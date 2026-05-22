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海外股票 ETF 績效比一比 近一季美股 ETF表 現最佳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一季被動式各類海外股票ETF平均表現（%）。（資料來源:CMONEY、2026/5/21）
近一季被動式各類海外股票ETF平均表現（%）。（資料來源:CMONEY、2026/5/21）

今年來全球股市漲勢凌厲，觀察近一季海外股市漲幅前五名分別為費城半導體指數45.95%、韓國23.91%、台灣16.81%、NASDAQ指數14.93%、S&P 500指數7.77%。整體來看美股表現相對佳，也帶動美股ETF的績效長紅。統計各類型被動式海外股票ETF近一季平均績效表現，其中以美國二倍槓桿ETF上漲25.25%績效居冠，其次為產業類ETF15.89%、美國一般ETF也上漲10.05%。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股在企業財報表現亮眼下，激勵美股漲勢，也讓美股ETF投資熱度與績效同步走升。投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，因此建議美股ETF應該要納入投資標配。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。其中，資訊科技與通訊服務產業的獲利成長表現更是名列前茅，特別是在AI正逐步轉為實質獲利，進一步帶動相關個股獲利和股價表現，且隨著AI應用層面拓展，商機亦有望擴及至其他產業，現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含強調，美國經濟保持韌性，企業獲利維持增長，觀察四大CSP資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能由上游逐步向基礎建設與應用端擴散，反映AI成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈。

AI需求仍是目前全球科技產業最明確的成長主軸，大型CSP持續擴大資料中心建置，也將帶動GPU、網通、光模組與高容量儲存設備需求延續至下半年，進而支持相關科技族群之獲利動能與股價表現，看好美國科技產業後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 NASDAQ 費城半導體

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