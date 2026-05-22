台股回檔期間...主動式 ETF 兩樣情！摩根00401A、安聯00984A 最抗跌

台股近期表現震盪，也讓台股主動式ETF績效呈現兩樣情。法人指出，部分產品憑藉靈活策略調整持股與優異選股能力，展現相對抗跌與防禦優勢；但也有部分主動式ETF跌幅高於大盤，短線修正反而有助中長線投資人逢低分批布局機會。

台股近期走勢波折，自15日開啟一波修正後，連續四個交易日陷入震盪下挫泥淖，直到21日多頭才發動強勢反攻。統計加權指數在這一波修正期間，自15日以來跌幅達0.9%。值得注意的是，近期備受市場矚目的「台股主動式ETF」在此波多空洗禮中表現兩樣情，價格報酬率出現落差。

統計自15日至21日，16檔台股主動式ETF中僅有兩檔成功「打敗大盤」展現抗震韌性。其中，主動摩根台灣鑫收以跌0.4%的微幅修正奪下抗跌冠軍；緊隨其後的是主動安聯台灣高息，同期績效僅跌0.5%。

緊扣大盤核心權值與科技脈動的產品，在此波修正中承受較大壓力，包括：主動兆豐台灣豐收、主動群益台灣強棒、主動統一台股增長，跌幅分別介於1.3%至1.9%之間；而主動統一升級50、主動中信台灣卓越、主動國泰動能高息、主動野村臺灣高息、主動野村台灣50，則呈現2.2%到2.7%之間的跌幅，修正幅度皆高於大盤。

此外，還有六檔主動式ETF在此波修正中跌幅超越3%以上，包括：主動群益科技創新、主動復華未來50、主動第一金台股優、主動台新優勢成長、主動安聯台灣、主動野村臺灣優選，反成長線逢低布局好時機。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰表示，該ETF的抗跌主因在於兩塊貢獻，一塊是來自持續賣出台指選擇權買權的權利金貢獻，另一塊則是來自低軌衛星族群的貢獻，尤其低軌衛星族群在00401A目前的持股配置中占比約10%，更是相對抗跌的關鍵之一。此外，曾因Space X即將於六月IPO的訊息而接連大漲，受惠的台廠包括啟碁、昇達科等。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。