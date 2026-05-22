快訊

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股回檔期間...主動式 ETF 兩樣情！摩根00401A、安聯00984A 最抗跌

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股主動式ETF績效。資料來源／CMoney、統計至5/21、單位：%。
台股主動式ETF績效。資料來源／CMoney、統計至5/21、單位：%。

台股近期表現震盪，也讓台股主動式ETF績效呈現兩樣情。法人指出，部分產品憑藉靈活策略調整持股與優異選股能力，展現相對抗跌與防禦優勢；但也有部分主動式ETF跌幅高於大盤，短線修正反而有助中長線投資人逢低分批布局機會。

台股近期走勢波折，自15日開啟一波修正後，連續四個交易日陷入震盪下挫泥淖，直到21日多頭才發動強勢反攻。統計加權指數在這一波修正期間，自15日以來跌幅達0.9%。值得注意的是，近期備受市場矚目的「台股主動式ETF」在此波多空洗禮中表現兩樣情，價格報酬率出現落差。

統計自15日至21日，16檔台股主動式ETF中僅有兩檔成功「打敗大盤」展現抗震韌性。其中，主動摩根台灣鑫收以跌0.4%的微幅修正奪下抗跌冠軍；緊隨其後的是主動安聯台灣高息，同期績效僅跌0.5%。

緊扣大盤核心權值與科技脈動的產品，在此波修正中承受較大壓力，包括：主動兆豐台灣豐收、主動群益台灣強棒、主動統一台股增長，跌幅分別介於1.3%至1.9%之間；而主動統一升級50、主動中信台灣卓越、主動國泰動能高息、主動野村臺灣高息、主動野村台灣50，則呈現2.2%到2.7%之間的跌幅，修正幅度皆高於大盤。

此外，還有六檔主動式ETF在此波修正中跌幅超越3%以上，包括：主動群益科技創新、主動復華未來50、主動第一金台股優、主動台新優勢成長、主動安聯台灣、主動野村臺灣優選，反成長線逢低布局好時機。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰表示，該ETF的抗跌主因在於兩塊貢獻，一塊是來自持續賣出台指選擇權買權的權利金貢獻，另一塊則是來自低軌衛星族群的貢獻，尤其低軌衛星族群在00401A目前的持股配置中占比約10%，更是相對抗跌的關鍵之一。此外，曾因Space X即將於六月IPO的訊息而接連大漲，受惠的台廠包括啟碁、昇達科等。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

摩根 台股

延伸閱讀

10檔台股 ETF 創新高價 高息型搶鏡

申購00403A就跌破10元被割韭菜？純台股主動型它排第四抗跌！別陷「稟賦效應」盲點

5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後

破解4萬多點懼高症！00400A、00401A、00406A月配主動式ETF…詹璇依：下行安全氣囊

相關新聞

0.66元新高股利發威！高股息模範生00878開盤大漲…4交易日達陣完美填息

國泰永續高股息ETF（00878）在配發每股0.66元股利後，今日股價大漲至28.19元，成功完成填息。該基金展現強勁漲勢，吸引買盤關注，預計6月12日股利將正式入帳。

破解4萬多點懼高症！00400A、00401A、00406A月配主動式ETF…詹璇依：下行安全氣囊

台股在突破四萬點後引發「恐高症」，詹璇依建議投資者採用掩護性買權策略的主動式ETF以保護資產，並指出中信投信新產品00406A的潛力，成為市場焦點。

台積電放到心癢想換00981A？網提醒恐追高殺低：抱得住比換來換去更重要

隨著台股多頭輪動，部分投資人考慮將台積電換成波動更高的主動統一台股增長（00981A），因為近期台積電的表現不如其他熱門股。投資者對此做法分歧，有人建議可分批配置兩者。

00403A貸款40萬買？網見「3.5％利率＋短線操作」全傻眼：根本槓桿賭博

貸款投資適當嗎？一名網友在Dcard股票板發文表示，打算申辦最高40萬元的「私房錢貸款」，目前預計先動用20萬元投入主動式ETF「00403A」，想趁近期台股回檔、ETF跌破發行價時進場做短線價差，並強調每月利息約500至600元、「1千元以內還能接受」，希望「賺了就跑」。文章曝光後，引發大批網友熱議，不少人對「貸款做短線」的操作直呼太危險。

半年績效狠甩大盤40%！00981A勝出2大關鍵 主動、被動ETF 小資族、退休族怎麼選？

台灣ETF規模突破8.9兆元大關，「主動式ETF」提高了投資熱度是重要原因之一。其中00981A(主動統一台股增長)2025年創造逾70%高報酬，許多習慣被動追蹤指數、領取穩定報酬的投資人開始動搖是否該調整資產配置？

SpaceX IPO 題材續發酵 00910今年漲幅逾75%

第一金太空衛星ETF（00910）22日早盤股價走揚到77.8元續創新高，SpaceX IPO題材繼續激勵相關概念股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。