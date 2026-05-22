00403A破發會是下個00940？杉本引數據搖頭：00878破盤3個月、00981A也曾低於10元

近期市場上討論度極高的主動式主題型ETF「統一主動升級50（00403A）」掛牌上市後，因價格慢慢靠近甚至跌破發行價，引發眾多投資人恐慌，市場甚至開始出現「 會不會變成下一個00940 」的質疑。

對此，財經YouTuber杉本在其最新影音中指出，投資人面對新ETF不應只看價格表象，而是要釐清背後的結構邏輯，短期價格修正是市場重新定價的過程，而非產業趨勢失效。

杉本分析，00403A定位偏向成長型與主題型設計，核心邏輯在於聚焦AI、高速運算及科技供應鏈等未來具成長動能的產業，而非單純追求高殖利率。

由於其成立時間點本身就接近台股相對高檔區，在大盤與科技股已累積一段漲幅時建倉，初始成本區間偏高，一旦大盤進入修正，自然面臨短期淨值壓力。

加近期市場風險偏好下降、情緒轉弱，資金轉向權值股或高股息避險，這類高爆發力、高波動的成長型產品便首當其衝。

杉本強調，市場最常見的盲點就是「 錨定效應 」，即把發行價直接當成合理價格，認為10元最安全、跌破10元就是失敗，事實上，發行價僅是募集時的基準，並不代表真正價值。

回顧台股歷史，新ETF破發屢見不鮮，例如主動式ETF主動統一台股增長（00981A）在2025年掛牌首日也曾短暫跌破10元，但隨後跟隨AI科技股轉強，累積漲幅超過160%。

而國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）在2020年上市初期亦曾破發，最低跌至14.8元附近並盤整三個月，如今卻成為擁有超過200萬受益人的指標性產品。

2024年的元大台灣價值高息（00940）亦曾破發跌至9.88元，隨著短線資金退潮，到了2026年市場才重新檢視其配置價值。過往案例皆證明，短期破發不會決定長期走勢，產業成長邏輯與資金持續流入才是核心。

針對投資人的資產配置，杉本提出全新思維：未來ETF真正重要的已非單一產品，而是不同產品間的「 功能分工 」。

他建議建立一套完整的配置系統，以高股息ETF建立現金流，作為震盪時的防禦；以元大台灣50（0050）或凱基台灣TOP50（009816）等市值型ETF參與台股長期成長，築起資產底盤；再將00403A或00981A這類成長型產品視為資本放大動能。

此外，杉本強調必須「 保留現金部位 」，避免在市場修正下跌時失去加碼資金，只要AI科技背後的產業邏輯依然成立，時間拉長並獲得市場最終認同，短線震盪反而是健全投資結構的契機。

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