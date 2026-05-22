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009821中國稀土比重才第三、買金礦股波動更大？揭「暴利密碼」：近年漲幅283%狠甩黃金

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
009821將於六月上市，野村投信也針對大國博弈、格陵蘭戰略地位、中國成分股佔比、金礦股高波動以及投資風險等議題展開說明。（本報資料照片）
009821將於六月上市，野村投信也針對大國博弈、格陵蘭戰略地位、中國成分股佔比、金礦股高波動以及投資風險等議題展開說明。（本報資料照片）

野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821）將於六月上市，野村投信也針對記者會上大國博弈、格陵蘭戰略地位、中國成分股佔比、金礦股高波動以及投資風險等媒體疑問展開說明。

中國身為稀土最大國 為何009821的國家比重中卻僅佔第三（19%）?

關於權重疑問，基金經理人張怡琳澄清，該ETF是以「市值加權」並在二月與八月定審時實施「333均等再平衡」，單一成分股上限5%。

雖然中國在稀土中下游具備壟斷優勢，但全球稀土市值龍頭其實是澳洲的萊納斯（Lynas）。因此中國的19%權重已全數配置在最純的稀土龍體龍頭股中，此機制既能掌握中國四大稀土集團的爆發力，又能分散地緣政治風險，避免單一國家政策衝擊。

格陵蘭戰略發展與美伊戰爭引發的濃縮鈾政治議題

對於政治風險影響，野村投信則回應，川普過去放話欲買下格陵蘭，實務上雖不可能，但格陵蘭作為西方陣營稀土與關鍵資源蘊藏的「 重要拼圖 」地位已定，未來將朝向非中國供應鏈的經濟協定互惠發展。

至於伊朗濃縮鈾等核武爭議純屬政治雜音，009821投資的是服務正常核能發電需求（提煉鈾235至3%到5%）的全球合法上市公司。

野村投信也幽默表示，面對這些大國角力，投資人最簡單的梗就是「 跟著川普投顧走 」，近年美中對抗下，川普極度看重稀土與核能等大國博弈籌碼，這正是長線佈局的初升段。

009821投資金礦股而非實體黃金 波動恐更大？

面對疑問，經理人坦言，金礦股波動確實高於現貨金價，但在黃金走多、每盎司開採成本鎖在1200美元的結構下，金礦股淨利潤的放大效果遠大於金價（數據顯示2024年4月以來金價漲200%，黃金公司卻暴漲283%）。

高層強烈建議，台灣投資人手上持有太多高度擁擠的半導體與AI股票，這兩者與稀土關鍵資源的相關係數僅0.4到0.5。

若能將投資組合中的30%配置在009821（等同擁有各10%的黃金、稀土與鈾礦），不僅不違背看好AI終端需求的長線敘事，更能透過多元互補，為大盤高檔期完美起到「 降低整體投資組合波動 」的另類避險保護墊效果。

009821基本資料
追蹤指數NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數
指數編製機構ICE指數公司
發行幣別新台幣
SITCA風險報酬等級*RR5
經理費0.90%
保管費0.20%
發行價格新台幣15元
交易單位1,000個受益單位
申購買回方式現金申購╱買回
申購買回時間9:00至12:00
申購買回單位500,000受益權單位為基數
買回開始日基金上市日（ 含當日 ）起
買回付款日自初級市場買回日起八個營業日內
買回價格買回日當日淨值（ T NAV ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

稀土 中國 009821野村全球稀土與關鍵資源

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