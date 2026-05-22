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破解4萬多點懼高症！00400A、00401A、00406A月配主動式ETF…詹璇依：下行安全氣囊

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
主動式月配ETF三強00400A、00401A與00406A正式開戰，成為抗波動新寵。其引入華爾街掩護性買權策略，不僅能將高檔震盪轉為實際收益，更如同安全氣囊般為本金增添下檔防護。中央社
主動式月配ETF三強00400A、00401A與00406A正式開戰，成為抗波動新寵。其引入華爾街掩護性買權策略，不僅能將高檔震盪轉為實際收益，更如同安全氣囊般為本金增添下檔防護。中央社

台股在瘋牛行情帶動下高潮迭起，大盤自兩萬點飆升至三萬點僅歷時22個月，並於2026年5月3日迅速突破四萬點大關，引發市場高度關注。

儘管諸多投顧依據台積電權重預估後市有望挑戰五萬甚至六萬點，但急促的漲幅也讓不論在車上或場外的投資人普遍產生「恐高症」。

財經主持人詹璇依對此指出，在當前高位階的震盪格局下，傳統高股息ETF的漲幅已連續兩三年落後給市值型ETF，市場急需「進可攻、退可守」且具備下檔保護的收益工具，這也讓引進華爾街「掩護性買權（Covered Call）」策略的主動式ETF成為2026年的新寵。

詹璇依將掩護性買權策略形容為「松江南京智慧商辦房東」，不僅能享受資產隨經濟主動成長的紅利，還能額外賺取大樓外牆的廣告看板費。

她進一步歸納該策略的三大數據防護真相：

震盪時的按摩椅

由於大盤高位震盪劇烈，而權利金具備市場波動愈大、收益愈香的特性，能在洗盤時穩定進帳

下行時的安全氣囊

當市場面臨如2020年或2022年的大幅修正時，權利金能迅速彈出抵銷部分跌幅，鎖住本金防線

不用賣股的現金流

賣出買權的收入讓投資人無須變賣持股，即可享有真正的資產增值並達到避險效果

針對台股市場上主動式月月配ETF的最新戰局，詹璇依特別點名中信投信即將於6月掛牌的新品主動中信台灣收益（00406A）。

在台股市場中，目前已形成主動國泰動能高息（00400A）、主動摩根台灣鑫收（00401A）與最新即將於6月掛牌的中信（00406A）三強鼎立的主動式月月配ETF戰局。

詹璇依特別點名中信投信的主動操盤能力有跡可循，其旗下的中信成長高股息（00995A）過去一年漲幅已超過六成五，績效卓越；而新推出的00406A本質上就像是「小型主動中信台灣卓越（00995A）」，其配置有七成鎖定高成長動能的強勢股，並採取「三好前瞻選股策略」，納入ROE指標與最關鍵的企業營收先行指標「外銷訂單指標」，主動卡位有利的科技與出口產業。

詹璇依進一步分析三檔主動式ETF的經理與保管費率及操作調性差異。

在費用率上

00401A的經理費最便宜，而00406A在保管費上最具競爭力

在操盤彈性與市場參與度方面...

主動國泰動能高息（00400A）主打高動能汰弱留強，追求衝刺Alpha（超額報酬），猶如「帶盾牌的頂級保鏢兼獵人」

主動摩根台灣鑫收（00401A）則因策略著重於打造穩定的極致現金流，上漲參與度相對受限，但其權利金防護墊最厚實，屬於「經典的神級管家」

而00406A則如同「智慧商辦的靈活經理人」，其獨門之處在於權利金採取動態拿捏，當股市大漲時會主動縮小權利金部位以保留完整的股票上漲空間，市場震盪時則擴大權利金收租

她總結指出，主動式ETF的本質就是投資操盤團隊的腦袋，在衝向五萬點、六萬點的瘋牛行情中，選對能化波動風險為實質收益的策略，才是讓資產穩健增值的關鍵。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00401A摩根台灣鑫收益 00406A中信台灣收益成長 00400A國泰台股動能高息 市值型 華爾街 2330台積電 00995A中信台灣卓越成長主動式ETF

詹璇依 基金小姐姐

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