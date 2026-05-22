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台積電放到心癢想換00981A？網提醒恐追高殺低：抱得住比換來換去更重要
台積電（2330）長期被不少投資人視為核心持股，但在台股多頭輪動下，部分熱門股與主動式ETF漲幅更大，也讓投資人開始猶豫，是否該把台積電換成波動更高的主動統一台股增長（00981A）。
原PO表示，過去在其他股票獲利後，多半會轉買台積電，主要看重護城河、競爭力與大型權值股地位，也認為台積電在市場下跌時相對抗跌，長期持有比較安心。
不過近期台積電除了偶爾單日漲幅不錯外，多數時間表現似乎不如其他強勢股，因此開始考慮是否轉換到00981A；原PO認為，00981A成分股包含熱門標的，漲跌幅較大，但也因為是ETF，心理上或許也比較能承受。
不少網友認為，不必在台積電與00981A之間做二選一，若兩者都看好，可以分批或部分配置。有網友直接表示「都買啊」、「要換就換部分，不換你會心很癢」也有人提醒，若真的想追求更高波動，市場上還有人會選擇正二，但風險自然也更高。
另一派網友則提醒，若只是因為台積電短線漲輸其他標的就想換股，很可能陷入追高殺低。有網友說「正常你一換股原本的就開始漲了」、「換來換去最後全賣光」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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