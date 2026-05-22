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台積電放到心癢想換00981A？網提醒恐追高殺低：抱得住比換來換去更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人因不滿足於台積電（2330）短線漲幅輸給部分強勢股，發文請益是否該將其換成成分股較熱門且波動更大的主動統一台股增長（00981A）。中央社
投資人因不滿足於台積電（2330）短線漲幅輸給部分強勢股，發文請益是否該將其換成成分股較熱門且波動更大的主動統一台股增長（00981A）。中央社

台積電（2330）長期被不少投資人視為核心持股，但在台股多頭輪動下，部分熱門股與主動式ETF漲幅更大，也讓投資人開始猶豫，是否該把台積電換成波動更高的主動統一台股增長（00981A）。

原PO表示，過去在其他股票獲利後，多半會轉買台積電，主要看重護城河、競爭力與大型權值股地位，也認為台積電在市場下跌時相對抗跌，長期持有比較安心。

不過近期台積電除了偶爾單日漲幅不錯外，多數時間表現似乎不如其他強勢股，因此開始考慮是否轉換到00981A；原PO認為，00981A成分股包含熱門標的，漲跌幅較大，但也因為是ETF，心理上或許也比較能承受。

不少網友認為，不必在台積電與00981A之間做二選一，若兩者都看好，可以分批或部分配置。有網友直接表示「都買啊」、「要換就換部分，不換你會心很癢」也有人提醒，若真的想追求更高波動，市場上還有人會選擇正二，但風險自然也更高。

另一派網友則提醒，若只是因為台積電短線漲輸其他標的就想換股，很可能陷入追高殺低。有網友說「正常你一換股原本的就開始漲了」、「換來換去最後全賣光」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 00981A主動統一台股增長 台股 ETF

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