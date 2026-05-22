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009821將上市！「黃金＋稀土＋鈾礦」333配置5年報酬率547%、狠甩台積電178%

聯合新聞網／ 綜合報導
野村投信將於六月推出全球首檔打包黃金、稀土與鈾礦的指標性產品「野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821）」。 聯合報系資料照
野村投信將於六月推出全球首檔打包黃金、稀土與鈾礦的指標性產品「野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821）」。 聯合報系資料照

在全球AI革命與大國戰略博弈的熱潮下，野村投信將於六月推出全球首檔打包黃金稀土與鈾礦的指標性產品「野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821）」。

野村投信總經理黃宏治表示，這三塊不可或缺的關鍵資源，已經不叫它們大宗商品，而是「 國家級戰略物資 」。該產品與全球指數編製機構 ICE 合作，採「333」均等權重配置，兼具稀土與鈾礦的「 進攻型成長 」，以及黃金的「 防禦型避險 」，為台灣投資人在滿手半導體股票的擁擠交易中，開創全新的資產配置互補效果。

009821基金經理人張怡琳指出，該指數篩選全球30個國家中市值達1億美元以上、流動性佳的標的，最終選取40檔成分股（包含稀土與鈾礦市值前10大、貴金屬前20大），單一成分股權重上限5%，每半年定審再平衡。

成分股精準鎖定最純的龍頭企業，包括澳洲稀土龍頭萊納斯（Lynas）、美國國防部入股的MP材料（MP Materials）、全球最大鈾燃料供應商卡梅科（Cameco）及哈薩克國營卡札泰姆普（Kazatomprom），以及頂級金礦商紐蒙特（Newmont）。

目前最新權重分配為稀土38%、鈾礦31%、貴金屬31%，國家分佈則由加拿大（27%）、美國（24%）、中國（19%）與澳洲（16%）分散配置。

野村投信投資策略部副總經理樓克望與策略行銷處資深副總經理張繼文共同強調，這三者具備「 供給稀缺、需求剛性 」的結構性利多。

稀土是先進IC製程、SpaceX國防軍工的核心。

鈾礦則是比爾蓋茲、黃仁勳等大師公認解決AI資料中心高耗電與延遲問題的終極環保解方，特別是美國政策將小型模組化核反應爐（SMR）核准時間大幅縮短至18個月，未來需求將快速爆發。

黃金則是各國央行因應美債市值過高、長期美元走貶趨勢下的核心實質買盤。

數據回測顯示，單壓黃金、稀土或鈾礦的過去五年累積報酬分別為126%、178%與502%，但若透過009821的三合一指數配置，五年累積報酬率高達547%，過去兩年指數參考報酬更達180%，實質擊敗同期台積電178%的漲幅。

009821發行價格為新台幣15元，風險報酬等級為RR5，目前採完全複製法追蹤，無收益分配。009821設計讓投資人不用去猜未來，在景氣復甦擴張時有稀土與鈾礦帶頭衝鋒，在景氣衰退趨緩時有黃金相對抗跌，是2026年跨越景氣循環、優化整體報酬風險比的精準置產工具。

009821基本資料
追蹤指數NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數
指數編製機構ICE指數公司
發行幣別新台幣
SITCA風險報酬等級*RR5
經理費0.90%
保管費0.20%
發行價格新台幣15元
交易單位1,000個受益單位
申購買回方式現金申購╱買回
申購買回時間9:00至12:00
申購買回單位500,000受益權單位為基數
買回開始日基金上市日（ 含當日 ）起
買回付款日自初級市場買回日起八個營業日內
買回價格買回日當日淨值（ T NAV ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009821野村全球稀土與關鍵資源 稀土 台積電 黃金

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