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全台首檔稀土商品 野村009821 6月開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

在地緣政治風險與能源轉型的浪潮下，稀土、鈾、黃金等關鍵資源各具明確需求，並在進攻、能源與避險三大面向形成完整投資架構，成為AI時代與能源轉型不可或缺的核心資產。野村稀土關鍵資源ETF（009821）將於6月1日至4日展開募集。

野村投信總經理黃宏治表示，這檔ETF是全台首檔稀土商品。在AI技術加速發展、能源需求持續攀升，以及地緣政治風險升高的背景下，資源的重要性日益受到關注。其中，「稀土、鈾與黃金」已逐步由傳統原物料，轉化為影響國家競爭力與產業發展的重要資產。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，根據彭博資料顯示，自2020年8月14日至2026年4月30日，以「稀土＋鈾＋黃金」組成的NYSE TIP指數累積報酬高達538.40% 。多數台灣投資人長期偏重半導體與科技股，資產集中於「矽經濟」循環。然而，在利率、通膨與地緣政治變數增加的背景下，導入資源型資產，有助降低投組波動，同時掌握上游關鍵原料成長機會。

野村稀土關鍵資源ETF經理人張怡琳表示，稀土已成為支撐AI、半導體、電動車與軍工產業的關鍵材料，隨著AI資料中心建設與高效運算需求爆發，稀土需求呈現長期剛性成長。看好稀土價格中長期走升趨勢，特別是在電動車滲透率提升與風電設備需求強勁帶動下，高性能磁材需求將持續放大，供需缺口仍具擴張空間。

此外，2026年核電需求持續成長，美國、歐洲與亞洲多國延長核電廠使用年限並規劃新建反應爐，帶動鈾需求明確上修。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

能源 稀土

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