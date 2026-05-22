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10檔台股 ETF 創新高價 高息型搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君崔馨方／台北報導

台股昨（21）日上漲1,347點，漲點寫下史上第五大，在人氣、規模皆俱的被動ETF部分，包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30以及元大台灣價值高息等10檔台股ETF昨天寫下收盤新高價，其中有九檔是高息ETF。至於主動ETF則在近期震盪中展現抗跌力。

以今年來績效來看，根據CMoney統計至21日，在收盤價領先創高的台股ETF中，今年來市價含息漲幅排行以富邦臺灣中小（00733）漲55.18%最多，復華台灣科技優息也有50.6%的漲幅，而兆豐電子高息等權和群益科技高息成長漲幅也超過四成，分別為46.79%和42.98%，同期間加權報酬指數漲43.19%。

其餘依序包含野村趨勢動能高息32.05%、統一台灣高息動能29.67%、永豐ESG低碳高息29.09%、元大台灣價值高息25.08%、大華優利高填息30的20.75%、國泰股利精選30的12.75%。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，近期AI供應鏈財報與營運展望持續優於市場預期，尤其高階PCB、AI伺服器與先進製程相關需求持續升溫，帶動相關中小型電子股股價轉強。

包括高速傳輸、IC設計、PCB、半導體設備及散熱等中小型電子股表現強勢，反映市場資金已明顯回流具成長題材與獲利動能的科技族群。

追蹤低波動股利精選30指數的國泰股利精選30也刷新新高價，經理人江宇騰表示，近期聯電受惠通訊需求回溫、成熟製程稼動率改善，營運動能有望逐步回升；金融股方面，金控4月獲利陸續出爐，富邦金、國泰金及中信金等大型金控獲利表現具支撐，也有助市場關注高股息與金融族群配置價值。

主動ETF部分，雖然沒有再創新高價，這波在台股下跌中則展現了抗跌力。統計自15日至21日台股震盪期間，16檔台股主動式ETF中有兩檔成功「打敗大盤」展現抗震韌性。其中，主動摩根台灣鑫收以跌0.4%的微幅修正奪下抗跌冠軍；緊隨其後的是主動安聯台灣高息，同期績效僅跌0.5%。

主動摩根台灣鑫收產品經理陳柏翰表示，該ETF的抗跌主因在於兩塊貢獻，一塊是來自持續賣出台指選擇權買權的權利金貢獻，另一塊則是來自低軌衛星族群的貢獻，尤其低軌衛星族群持股配置中占約10%，是相對抗跌的關鍵之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 富邦 台股

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