高含「輝」量 ETF 十強 出列

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布上季財報，不論營收、獲利皆雙雙優於市場預期，輝達也同步上調股東回饋、釋出強勁財測。多檔海外股票型ETF重點持股輝達逾一成，高含輝量ETF反映全球AI熱潮持續加速。

輝達執行長黃仁勳表示，代理式AI時代已經到來，AI工廠的建設正在「以驚人的速度加速」，在成長性持續看升。據統計，目前持股輝達比例前十高的ETF包括：富邦未來車、元大納斯達克精選、中信美國創新科技、大華美國MAG7+、平衡凱基美國TOP、台新標普科技精選、國泰智能電動車、復華S&P500成長、貝萊德標普卓越50、玉山全球藍籌100，持股比重從13%至18.5%不等，也可看出輝達在美股投資上的重要性。

玉山全球藍籌100 ETF （009810）經理人黃相慈指出，標普500指數在2026與2027年EPS預估值，自2月底以來上調約4%，而盈餘展望上修的重點產業，主要集中於能源與科技兩大類股，顯示整體企業獲利對油價波動的敏感度相對有限，並持續受惠於AI投資支出所帶動的結構性成長動能，為本波行情提供健康的基本面支撐。

台新研究團隊進一步分析，四大CSP廠資本支出持續增加，但增速仍然趕不上AI GPU價格，除了向輝達、AMD購買AI晶片之外，也陸續自行開發AI訓練和推論晶片。並隨著換代往更先進的製程開發，推動了ASIC大需求。

台灣ASIC廠在積極投入研發之下，市占已接近30%，成為後起之秀。聯發科日前法說會預估ASIC整體市場規模2027達700-800億美元，同時上修公司ASIC業務貢獻值。高盛於法說後發布最新報告，將目標價由2,454元調高至5,000元。

值得注意的是，在電動車產業趨勢上，富邦投信補充，隨全球淨零碳排與能源轉型趨勢推進，電動車市場仍維持中長線成長動能。展望後市，在AI導入智慧座艙、自駕技術升級，以及各國充電基礎建設持續完善帶動下，產業仍朝高滲透率方向發展。

市場預期，未來電動車競爭將從價格戰逐步轉向軟體、生態系與能源效率競賽，高階電動車、智慧駕駛與車用半導體供應鏈仍是市場關注焦點。

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