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被動式海外股票商品 犀利

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市今(2026)年來漲勢凌厲，觀察被動式海外股票ETF近一季平均績效表現，呈現逾10%的好成績。其中，以美國二倍槓桿ETF上漲25.25%績效居冠，其次為產業類ETF15.69%，美國一般ETF也上漲9.93%。

近一季海外股市漲幅前五名分別為費城半導體指數39.51%、韓國18.49%、NASDAQ指數13.47%、S&P 500指數7.01%及深圳綜合4.48%。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。其中，資訊科技與通訊服務產業的獲利成長表現更是名列前茅，特別是在AI正逐步轉為實質獲利，進一步帶動相關個股獲利和股價表現，且隨著AI應用層面拓展，商機亦有望擴及至其他產業，現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

海外股市經歷震盪期，率先啟動漲勢，受惠異軍突起的太空衛星產業個股股價攻高，第一金太空衛星ETF再創新高價位，今年以來漲幅已逾75%，5月以來漲幅更高達20%，第一金太空衛星經理人曾萬勝指出，受到6月下旬即將推動的SpaceX美國最大規模IPO案，帶動太空衛星題材資金動能、比價效應，此外，多家衛星設備、通訊廠商也陸續有營運佳績及產業併購等正向題材驅動股價表現。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含指出，美國經濟保持韌性，企業獲利維持增長，觀察四大CSP資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能逐步向基礎建設與應用端擴散，反映AI成長紅利已從單一族群延伸至整體供應鏈，將帶動GPU、網通、光模組與高容量儲存設備需求延續至下半年，進而支持相關科技族群的獲利動能與股價表現，看好美國科技產業後市表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 NASDAQ 費城半導體

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