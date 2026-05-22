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短債 ETF 相對強勢

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受到中東戰事未歇加劇通膨疑慮、聯準會新任主席上任在即，市場對接下來貨幣政策方向的臆測，近期股債雙跌。以近一周來看，債券ETF表現相對抗跌，而在績效前十大的債券ETF，清一色為存續期間短、波動較低的短債。包括群益0-1年美債（00859B）、國泰US短期公債、中信美國公債0-1，都有逾0.4%的漲幅。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，聯準會在鮑爾時代透過高度透明的溝通機制管理市場預期，政策相對有較高的可預測性，而即將上任的新主席華許則主張縮表、淡化前瞻指引，將為聯準會帶來不同以往的政策思維與操作框架。

在其政策動向持續被市場臆測下，債券資產表現難免受到牽動。

美國短天期債因存續期間短，利率敏感度低，且享有高信評與高流動性優勢，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊，並提供一定收息的短天期債，仍具配置吸引力，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度。

群益ESG投等債0-5 ETF經理人呂汶芳指出，由於能源成本增加，引發通膨上升預期，大型投行推遲今年首次降息時點至12月。

現階段市場預期華許上任後或將先採取「縮表先行、降息觀望」的作法，在此情境下，可預期利率或將呈現整理或緩降態勢，在債券配置上，建議選擇存續期短、抗震能力突出的短天期債來因應。

0-5年期的短天期投等債不僅存續期短，資產品質無虞，也能提供收益，適度配置相關ETF有助於強化投資組合防禦力，也兼顧息收。

安聯投信表示，美國CPI與PPI皆大幅超乎預期，使得市場對聯準會今年降息的預期持續下降，美國10年期公債殖利率回升到4.5%以上，債券幾乎全面下跌。

在經濟數據方面，美國4月CPI年比增加幅度創近三年最快；能源成本推動美國4月生產者價格指數（PPI）創2022年以來最大升幅，核心PPI漲幅也達到三年多來最高，目前10年期美債殖利率處於10個月高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 公債 債券

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