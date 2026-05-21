金管會出手！國外成分ETF期貨、選擇權 7月起改三階段冷卻

金管會宣布，國外成分ETF期貨與選擇權，將從現行單一15%漲跌幅限制，改採「三階段漲跌幅＋5分鐘冷卻期」新機制，預計7月6日上路。未來若價格短線暴衝暴跌，市場將先「冷靜5分鐘」，避免情緒性交易與異常波動擴大。

這次調整是以國外成分ETF作為期貨和選擇權標的的商品，包括美債ETF、中國A50 ETF、越南ETF及電動車ETF等。

由於國外成分的ETF，本身沒有漲跌幅限制，加上期貨市場開盤時間早於現貨市場，遇到國際重大事件或海外休市時，價格容易短線過度反應，因此導入分階段機制、強化風控。

證期局副局長黃仲豪表示，新制上路後，國外債券ETF期貨與選擇權，將採5%、10%、15%三階段漲跌幅限制；國外股權ETF則採7%、10%、15%三階段。

當價格先觸及第一階段或第二階段限制時，市場將進入5分鐘冷卻時間，期間仍可在原區間內交易，待冷卻結束後，才會放寬至下一階段。

黃仲豪指出，目前商品類、匯率類及股價指數類期貨，早已有三階段漲跌幅機制，這次是因業者觀察到國外ETF商品交易愈來愈熱絡，且近期關稅、國際政經事件頻繁，波動明顯加劇，因此透過期貨公會向金管會提出建議。

目前適用商品共有13檔，包括5檔國外債券ETF與8檔國外股權ETF。

債券類包含元大美債20年ETF、國泰20年美債ETF等；股權類則包含富邦上證ETF、元大上證50ETF、富邦越南ETF、統一FANG+ETF等。

市場認為，新制等於替熱門國外成分ETF期貨交易加上一道「防暴衝保險」，有助降低市場過度反應與系統性風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。